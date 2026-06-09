Nintendo Switch Sports Resort vous aidera à rester actif dès le 22 octobre uniquement sur Nintendo Switch 2
Le Nintendo Direct de ce 9 juin a été l’occasion d’annoncer plusieurs portages de jeux comme Stellar Blade, mais également de nouvelles productions, dont Xenoblade Genesis. Mais ce fut aussi l’occasion de découvrir Nintendo Switch Sports Resort, un nouvel opus indépendant de la série de sports, qui sortira cet automne exclusivement sur Nintendo Switch 2.
Pas la peine de renouveler votre licence à la salle
Ce tout nouvel opus de la série de sports fétiche de Nintendo inclura 12 sports en tout, dont certains totalement inédits, utilisant au mieux les nouvelles fonctionnalités des manettes de la Nintendo Switch 2 comme le mode souris.
La liste complète des sports disponibles fait déjà rêver et promet de belles sessions de jeux en famille ou entre amis :
- Boxe
- Tennis de table
- Basketball
- Tennis
- Golf
- Volley-Ball
- Bowling
- Tir à l’arc
- Hydravion
- Skateboard
- Motomarine
- et… Bataille de pouce
La corde à sauter sera aussi incluse pour en faire votre échauffement avant tout ça. Dans le cadre de ces sports, vous serez un visiteur de l’île Wuhu, l’île de tous les sports. Accompagné de vos fidèles Joy-Cons 2, vous pourrez profiter de ce resort pour pratiquer ces sports grâce aux mouvements fidèles et fluides. La présentation s’est poursuivie sur la nouveauté étonnante de cet opus, la Bataille de pouce, qui vous demandera précision et rapidité pour l’emporter. Vous devrez par exemple maintenir la position pendant 3 secondes pour valider la manche. Nintendo Switch Sports Resort sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 22 octobre prochain. Les précommandes seront lancées dans la journée sur le Nintendo eShop.