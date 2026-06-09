Nintendo Switch Sports Resort vous aidera à rester actif dès le 22 octobre uniquement sur Nintendo Switch 2

Pas la peine de renouveler votre licence à la salle

Ce tout nouvel opus de la série de sports fétiche de Nintendo inclura 12 sports en tout, dont certains totalement inédits, utilisant au mieux les nouvelles fonctionnalités des manettes de la Nintendo Switch 2 comme le mode souris.

La liste complète des sports disponibles fait déjà rêver et promet de belles sessions de jeux en famille ou entre amis :

Boxe

Tennis de table

Basketball

Tennis

Golf

Volley-Ball

Bowling

Tir à l’arc

Hydravion

Skateboard

Motomarine

et… Bataille de pouce

La corde à sauter sera aussi incluse pour en faire votre échauffement avant tout ça. Dans le cadre de ces sports, vous serez un visiteur de l’île Wuhu, l’île de tous les sports. Accompagné de vos fidèles Joy-Cons 2, vous pourrez profiter de ce resort pour pratiquer ces sports grâce aux mouvements fidèles et fluides. La présentation s’est poursuivie sur la nouveauté étonnante de cet opus, la Bataille de pouce, qui vous demandera précision et rapidité pour l’emporter. Vous devrez par exemple maintenir la position pendant 3 secondes pour valider la manche. Nintendo Switch Sports Resort sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 22 octobre prochain. Les précommandes seront lancées dans la journée sur le Nintendo eShop.