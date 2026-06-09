Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo

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Alors là, il faut bien avouer que c’est chez Nintendo que l’on attendait le moins Kingdom Hearts IV. Square Enix a été tellement silencieux à propos de ce projet que l’on pensait que l’éditeur ne donnerait pas de nouvelles avant encore un moment, peut-être pas tant que la trilogie Final Fantasy VII Remake ne serait pas terminée. Et pourtant, le jeu a bien été présenté lors du dernier Nintendo Direct à la surprise générale, en plus de l’annonce du portage des autres jeux de la saga sur Switch 2.

Kingdom Hearts IV

Du gameplay encore un peu brouillon, mais du gameplay quand même

C’est l’une des grandes surprises de ce Nintendo Direct. Kingdom Hearts IV a non seulement officialisé sa version Switch 2 en même temps que ses versions PC, PS5 et Xbox Series, mais il a aussi présenté des images de gameplay.

On y voit pas mal de personnages du lore Kingdom Hearts (Luxord, Xehanort ?), plutôt que des personnages Disney, étant donné que la grande majorité de l’action se déroule dans la ville de Quadratum, miroir de Tokyo. C’est en quelque sorte la suite du combat de boss contre le Sans-cœur géant qui a été montré dans la première vidéo, et on comprend que le tout est encore au début de son développement, c’est pourquoi la ville semble un peu statique et morte (car même San Fransokyo de Kingdom Hearts III a une meilleure allure que ça), malgré des animations travaillées.

Vous vous en doutez, pas de date à l’horizon, l’annonce ne servant qu’à confirmer que le projet était encore en vie et qu’il s’inscrit dans la politique de jeux multiplateformes de Square Enix.

La collection Kingdom Hearts arrive aussi sur Switch 2

Autre bonne nouvelle pour les fans très patients de Kingdom Hearts, l’arrivée des autres jeux de la saga sur Switch 2. La première trilogie et ses spin-offs étaient déjà disponibles sur Switch, mais seulement dans une version cloud. Si vous possédez ces versions, vous pourrez transférer vos sauvegardes vers les versions Switch 2.

Vous retrouverez ici tous les jeux compris dans Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, en plus de Kingdom Hearts 3 (avec son DLC ReMind). Ce dernier épisode s’offre d’ailleurs une démo disponible dès aujourd’hui sur l’eShop. Une nouvelle collection regroupant tous les jeux sera aussi mise en vente en même temps, sur Switch 2, PS5 et Xbox Series dès le 8 octobre prochain.

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Jaquette de Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV

Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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