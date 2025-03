Qu’ils prennent place dans un univers orienté fantasy, science-fiction et/ou post-apocalyptique, et/ou qu’ils soient conçus par des studios tels que Rockstar, CD Projekt, Ubisoft, ainsi que FromSoftware, les titres intégrant un open-world plus ou moins vaste et immersif à parcourir sont légion sur le marché vidéoludique. Pour vous aider à vous y retrouver, nous nous sommes donc amusés à élaborer une liste non exhaustive et entièrement subjective des meilleurs à lancer, ou relancer, en 2025.

Notre top 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Tears of the Kingdom

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Nintendo Switch

Révolutionnant la manière de concevoir un monde ouvert dans un jeu vidéo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un pilier du genre mis en avant ici. Disponible depuis mars 2017 sur Switch, la production se démarque notamment par sa capacité à repousser au maximum les limites de ce qu’un open-world peut proposer en matière de narration environnementale. Côté scénario, Link se réveille amnésique dans un royaume d’Hyrule dévasté un siècle plus tôt par Ganon. S’il peut essayer de le vaincre dès le début de la partie, le plaisir dans la (re)découverte de ce titre est surtout de chercher à percer les moindres secrets des vastes régions qui nous entourent (retrouver les souvenirs perdus de notre héros, acquérir un meilleur équipement, localiser les sanctuaires en vue de booster nos jauges de santé et d’endurance, etc.)

En mai 2023, une suite est sortie sur la console hybride japonaise : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Moins surprenante que BOTW dans sa structure, elle a le mérite de mettre à nouveau en scène un antagoniste phare de la franchise TLOZ, Ganondorf, ainsi qu’améliorer la formule imaginée par Nintendo six ans auparavant sur bien des aspects. Par exemple, nous pouvons fusionner deux armes afin d’infliger plus de dégâts aux ennemis, traverser des plafonds à l’aide d’un pouvoir spécifique inédit, et l’exploration gagne grandement en verticalité puisque nous pouvons désormais parcourir les cieux et les profondeurs d’Hyrule.

Elden Ring

Développeur/éditeur : FromSoftware/Bandai Namco

: FromSoftware/Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Ciblant davantage les adeptes de challenges hardcore, Elden Ring est un Souls-like méritant amplement les louanges qui ont été entonnées à son sujet ces dernières années. En reprenant la formule ayant fait le succès de Dark Souls 3, tout en l’intégrant à un monde ouvert à l’identité et l’ambiance uniques s’inspirant de Skyrim et TLOZ: Breath of the Wild dans sa conception, FromSoftware nous laisse la liberté de l’arpenter et d’affronter ses nombreux dangers dans l’ordre et de la façon dont nous le souhaitons. Un tour de force remarquable qui profite aussi de l’occasion pour nous procurer un sentiment de découverte constant. Quoi de mieux pour nous piéger comme il se doit lors de notre périple au sein de l’Entre-Terre ?

Voulant capitaliser sur l’engouement rencontré par son action-RPG, le studio nippon a développé un DLC par la suite, Shadow of the Erdtree. Massif et nous confrontant à des défis encore plus relevés que dans l’aventure de base, il nous fait voyager à travers le Royaume des Ombres, une région plus restreinte mais aussi dense que celle d’origine, ce qui nous laisse l’opportunité de débloquer l’accès à des zones inédites riches en surprises.

The Witcher 3: Wild Hunt

Développeur/éditeur : CD Projekt Red/CD Projekt

: CD Projekt Red/CD Projekt Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Malgré son ancienneté, The Witcher 3: Wild Hunt demeure un exemple parmi les titres en open-world. Certes, certaines mécaniques peuvent lui donner un léger coup de vieux, surtout en le comparant aux productions citées précédemment. Pourtant, (re)lancer l’action-RPG polonais aujourd’hui n’a rien d’un mauvais moment, au contraire. Prenant place dans un univers médiéval-fantastique sombre, vivant et immersif consumé par les guerres, nous y incarnons Geralt de Riv. En plus de continuer de terrasser les monstres présents sur sa route dans le but de gagner sa vie, le sorceleur est amené à explorer les différents royaumes à sa portée (Velen, Novigrad, Skellige…) afin de retrouver et protéger Ciri, sa fille adoptive, de la Chasse sauvage. Une quête périlleuse et passionnante qui nous demande de faire des choix ayant des conséquences sur l’avenir du monde.

Fort du succès rencontré par le jeu auprès du public, CD Projekt a étoffé l’histoire et le lore de cet opus par le biais de deux contenus additionnels. Le premier, Hearts of Stone, nous confie pour mission d’éliminer Olgierd von Everec, le chef impitoyable d’une bande de brigands possédant le pouvoir de l’immortalité. Quant au second, Blood and Wine, il nous plonge dans une intrigue nous menant dans une contrée inédite : le duché de Toussaint. L’occasion parfaite d’y découvrir la vérité autour de l’existence d’une terrifiante bête et écrire la véritable conclusion des péripéties de Geralt.

Nos autres valeurs sûres

Assassin’s Creed Odyssey

Développeur/éditeur : Ubisoft Québec/Ubisoft

: Ubisoft Québec/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Amazon Luna

N’en déplaise aux détracteurs et détractrices de la série, impossible de faire une sélection des meilleurs jeux en monde ouvert sans citer au moins une itération d’Assassin’s Creed. Et après mûre réflexion, nous estimons que c’est AC Odyssey qui mérite peut-être le plus les honneurs ici. Sous les traits, au choix, d’Alexios ou de Kassandra, l’action-RPG d’Ubisoft Québec nous invite à parcourir les moindres recoins de la Grèce antique, sur terre et en mer. Dans quels buts ? Percer les secrets entourant le passé de notre personnage et sa famille, les complots orchestrés dans l’ombre par le Culte de Kosmos, ainsi que les légendes directement tirées de la mythologie grecque. Un périple immersif et plaisant à (re)découvrir malgré une interface trop chargée par moments.

Si vous avez apprécié l’expérience de base, sachez qu’il vous est possible de prolonger votre voyage en Grèce par l’intermédiaire de deux DLC. L’Héritage de la Première Lame établit un lien scénaristique avec l’épisode Origins, tandis que Le Destin de l’Atlantide nous propose de vagabonder à travers trois open-world plus petits que le terrain de jeu initial, à savoir l’Elysée, les Enfers et l’Atlantide.

Cyberpunk 2077

Développeur/éditeur : CD Projekt Red/CD Projekt

: CD Projekt Red/CD Projekt Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Fortement critiqué à sa sortie, Cyberpunk 2077 est finalement devenu une des meilleures productions en monde ouvert commercialisées « récemment ». S’inspirant du célèbre jeu de rôle Cyberpunk 2020, l’action-RPG nous met dans la peau de V, un protagoniste entièrement personnalisable, qui cherche à trouver sa place au sein de la dense, dangereuse mais ô combien attrayante métropole de Night City. En tant que « merc » (mercenaire), nous y effectuons de nombreuses missions nous permettant de côtoyer un large panel de PNJ, comme le fameux Johnny Silverhand incarné par Keanu Reeves (Matrix, John Wick…), ainsi que prendre des décisions ayant un impact sur le déroulement de notre histoire, nos relations avec nos « chooms » (partenaires) et l’univers qui nous entoure.

Apogée de la rédemption du titre aux yeux de la presse et du public, Phantom Liberty est la seule et unique extension payante de Cyberpunk 2077. Se déroulant dans le quartier enclavé de Dogtown, en parallèle des événements de la campagne principale, elle ajoute un arc narratif mettant notamment en scène Songbird, une mystérieuse et redoutable netrunneuse, Rosalind Myers, la présidente des NUSA, et l’agent spécial Solomon Reed joué par l’acteur Idris Elba (Luther, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad…). Véritable thriller d’espionnage et politique haletant à suivre de bout en bout, le terminer nous déverrouille l’accès à un dénouement supplémentaire et inédit pour V.

Death Stranding

Développeur/éditeur : Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment

: Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Chef-d’œuvre incompris pour une partie des joueurs et des joueuses, Death Stranding est une expérience unique à vivre en son genre. Chapeauté par le studio d’Hideo Kojima (Metal Gear Solid), ce jeu d’action et d’aventure nous propose d’explorer une version post-apocalyptique et très mystérieuse des Etats-Unis dans le but de reconnecter socialement l’humanité. Pour y arriver, nous contrôlons Sam Porter Bridges, un protagoniste chargé de livrer des colis aidant à la reconstruction du pays. Une tâche pas si simple car le monde extérieur ouvert et immersif qui s’offre à nous regorge de dangers à éviter ou affronter. A nous donc de jauger intelligemment et efficacement les particularités des nombreux trajets disponibles afin d’atteindre nos objectifs.

Environ deux ans après son lancement, une édition Director’s Cut du titre a été commercialisée par Kojima Productions. Apportant son lot de nouveautés, nous y retrouvons de l’équipement supplémentaire à utiliser pendant nos missions, des quêtes inédites, ainsi que quelques ajouts annexes (stand de tir, courses de véhicules sur circuit, défis d’infiltration, etc.) De quoi nous faire patienter tranquillement avant l’arrivée de Death Stranding 2: On the Beach.

Dragon’s Dogma 2

Développeur/éditeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Maintes fois réclamé et attendu malgré un premier épisode qui avait divisé par le passé, Dragon’s Dogma 2 est un action-RPG se déroulant dans un open-world singulier, sauvage et dissimulant de nombreux mystères à résoudre, qui vaut largement le coup d’être joué… à condition de savoir un minimum où vous vous apprêtez à mettre les pieds. Ne nous prenant jamais par la main, il nous fait incarner un Insurgé personnalisable dont la destinée est de combattre le dragon qui a dévoré son cœur. Pour arriver à nos fins, nous devons explorer et affronter les dangers mortels qui se manifestent sur notre chemin en nous appuyant, par exemple, sur nos Pions, des serviteurs humanoïdes dépourvus de volonté propre faisant office de compagnons d’arme au cours de notre épopée.

Fallout: New Vegas

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment/Bethesda

: Obsidian Entertainment/Bethesda Plateformes : PC – Xbox One (via le Game Pass) – Xbox Series (via le Game Pass) – Amazon Luna

Sorti en 2010, Fallout: New Vegas est souvent considéré encore aujourd’hui comme une valeur sûre parmi les jeux en monde ouvert. Imaginé par Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, The Outer Worlds…), ce spin-off de la saga post-apocalyptique nous plonge quelques années après les événements narrés dans Fallout 3. Après avoir créé notre propre personnage, le RPG en vue FPS nous demande de survivre et marquer de notre empreinte un univers en proie à une guerre de pouvoir opposant plusieurs factions. Bien qu’accusant un sérieux coup de vieux dans son gameplay et sur le plan visuel, cet opus reste très sympathique à (re)lancer, notamment juste pour profiter de la très bonne qualité d’écriture de son scénario et lore.

Ghost of Tsushima

Développeur/éditeur : Sucker Punch/Sony Interactive Entertainment

: Sucker Punch/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Ghost of Tsushima a marqué les esprits de pas mal de joueurs et joueuses lors de son lancement en 2020. Chapeauté par Sucker Punch (inFamous), il nous plonge dans un Japon féodal en monde ouvert dépaysant et fort agréable à l’œil, soulignant en permanence le contraste entre la beauté et les horreurs dont la région est victime pendant la seconde moitié du 13ème siècle. Bénéficiant aussi d’une interface épurée facilitant le plaisir procuré par les séquences d’exploration, ce jeu d’action et d’aventure nous donne le contrôle de Jin Sakai, un samouraï combattant l’invasion des Mongols se déroulant à cette époque.

Environ un an plus tard, le studio américain a commercialisé une version Director’s Cut de son projet. Outre diverses améliorations graphiques et techniques, celle-ci intègre le DLC Île d’Iki, prenant place dans une nouvelle contrée abritant sa propre intrigue additionnelle. Sympa pour patienter jusqu’à la sortie de Ghost of Yōtei, non ?

GTA V

Développeur/éditeur : Rockstar Games

: Rockstar Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Rockstar n’étant à priori pas encore prêt à lâcher GTA VI dans la nature, quand bien même son lancement est toujours prévu fin 2025, pourquoi ne pas (re)lancer GTA V en attendant ? Commercialisé il y a plus de dix ans, cet épisode majeur de la série Grand Theft Auto doit surtout son incroyable succès à la grande qualité d’écriture de son univers et ses trois personnages principaux, Trevor, Michael et Franklin. Toutefois, n’oublions pas qu’il dispose également d’un open-world fictif à l’ambiance unique, Los Santos. Un vaste terrain de jeu dont nous pouvons profiter comme bon nous semble, par l’intermédiaire du mode Campagne ou du GTA Online.

Kingdom Come Deliverance II

Développeur/éditeur : Warhorse Studios/Deep Silver

: Warhorse Studios/Deep Silver Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Production la plus récente de cette sélection, Kingdom Come Deliverance II est l’excellente suite du premier opus sorti en 2018. Nous plongeant dans un RPG médiéval historique riche, immersif et réaliste au possible, elle nous raconte le nouveau chapitre du périple d’Henry de Skalice au sein de la Bohème du 15ème siècle. Un récit profond qui nous rapproche toujours davantage du dénouement de sa quête de vengeance, nous pousse à prendre de nombreuses décisions plus ou moins difficiles, ainsi que vivre des aventures épiques inédites et originales qui ne nous font jamais de cadeau. Si vous êtes friands de défis corsés à relever, ce jeu est taillé pour vous.

La « trilogie » Marvel’s Spider-Man

Développeur/éditeur : Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

: Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 (pour le premier et le spin-off Miles Morales) – PC et PlayStation 5 (pour le second)

Rencontrant un engouement immédiat en 2018, la licence Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games (Ratchet & Clank) mérite amplement de figurer dans cette liste. Pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà au courant, cette « trilogie » de jeux d’action et d’aventure nous invite à jouer les hommes-araignées en nous balançant de building en building à travers la cité vivante et ouverte de New York. Pour cela, nous pouvons revêtir, utiliser et améliorer une flopée de costumes et gadgets différents, tout en apprenant à maitriser un gameplay fortement inspiré de celui présent dans les Batman Arkham conçus par Rocksteady.

Dans le premier titre, celui qui a été remasterisé en 2020, l’iconique Peter Parker doit faire face à plusieurs menaces semant le chaos dans la ville américaine. L’épisode dédié à Miles Morales, lui, met en scène les premiers exploits de ce dernier en tant « qu’Araignée sympa » du quartier de Harlem. Quant à Spider-Man 2, il oppose les deux super-héros à de nouveaux vilains venant perturber leur quotidien, comme Venom et Kraven.

No Man’s Sky

Développeur/éditeur : Hello Games

: Hello Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Promettant monts et merveilles avant de susciter de nombreuses critiques lors de sa commercialisation, No Man’s Sky a su se faire pardonner jusqu’à devenir une des expériences en monde ouvert les plus appréciées de l’industrie et du public. Se déroulant dans un univers Sci-Fi où chaque planète est générée de façon procédurale, la production mise sur une immersion et une liberté d’action poussées pour nous inviter naturellement à devenir un héros, un marchand ou un explorateur intergalactique selon nos envies. Accueillant encore aujourd’hui des mises à jour et correctifs étoffant et améliorant son écosystème, elle mérite largement notre attention, au moins jusqu’à découvrir ce que nous réserve le prochain projet d’Hello Games : Light No Fire.

La duologie Red Dead Redemption

Développeur/éditeur : Rockstar Games

: Rockstar Games Plateformes : PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch (pour le premier) – PC, PlayStation 4 et Xbox One (pour le second)

Autre célèbre saga chapeautée par Rockstar Games, Red Dead Redemption est une valeur sûre dans le secteur des titres en open-world. Nous mettant dans la peau de véritables cowboys prêts à tout pour se faire une place dans le dangereux monde du Grand Ouest américain du 19ème et 20ème siècle, les périples sombres qui nous y attendent nous confrontent à un gameplay qui se veut aussi réaliste que possible, au point que se prendre pour Lucky Luke a de fortes probabilités de déboucher sur un game over cuisant.

Dans le premier épisode, nous suivons le récit de John Marston, un ancien hors-la-loi contraint de reprendre les armes afin de protéger sa famille des fédéraux qui souhaitent sa tête. Quant au second, il se déroule avant les événements racontés dans l’itération précédente et met en scène le groupe de bandits d’un nouveau protagoniste, Arthur Morgan. Notez que, tout comme GTA, RDR embarque aussi un mode multijoueur en ligne.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Développeur/éditeur : GSC Game World

: GSC Game World Plateformes : PC – Xbox Series

Commercialisé fin 2024 après avoir connu un développement chaotique, Stalker 2: Heart of Chornobyl n’est pas un FPS exempt de défauts. Cependant, l’atmosphère si unique dans laquelle il réussit à nous plonger, notamment grâce à son monde ouvert brutal mais fascinant à explorer, est largement suffisant pour le recommander à celles et ceux n’ayant pas peur de se heurter à une expérience ardue. Adoptant pour terrain de jeu la vaste Zone d’exclusion irradiée de Tchernobyl (Ukraine) qui a été touchée par une seconde explosion nucléaire fictive en 2006, nous y suivons l’histoire de Skif, un stalker cherchant à survivre et percer les mystères de la région. Au cours de cette quête, nous avons l’opportunité de faire des choix qui ont des conséquences sur notre aventure et l’univers post-apocalyptique qui nous entoure.

Forza Horizon 5

Développeur/éditeur : Playground Games/Xbox Game Studios

: Playground Games/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series – PlayStation 5 (au printemps 2025)

Véritable best-of de ce que la série de Playground Games a de mieux à offrir, Forza Horizon 5 rassemble tous les éléments qui ont fait le charme des épisodes 3 et 4 de FH afin de nous proposer un jeu de voitures fun, complet et dépaysant à poncer seul ou à plusieurs. Nous emmenant au Mexique, notre objectif est d’enchainer les courses et défis dans le but d’y promouvoir le Forza Festival installé sur place, tout en tentant d’entrer dans le célèbre Temple de la Renommée de l’événement. En plus d’accueillir un contenu de base et post-lancement massif, il parvient encore à nous en mettre plein la vue, que nous roulions sur route, dans la jungle ou sur le sable, dans des conditions météorologiques diverses et variées (soleil, pluie, tempête tropicale, etc.)

The Elder Scrolls V: Skyrim

Développeur/éditeur : Bethesda

: Bethesda Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Oui, même en 2025, impossible de ne pas chanter les louanges de The Elder Scrolls V: Skyrim tant ce RPG chapeauté par Bethesda en 2011 est légendaire. Nous faisant voyager à travers Bordeciel sous les traits d’un inconnu personnalisable et doté d’étranges pouvoirs, nous devons nous mêler aux différents conflits gangrénant ce monde fantasy dans le but de stopper une invasion de dragons par nos propres moyens. Et si jamais le contenu de base n’a pas étanché votre soif d’aventures, plusieurs DLC sont disponibles pour rallonger encore un peu plus la durée de vie déjà dense du titre.

Et n’oublions pas non plus…

Avatar: Frontiers of Pandora

Développeur/éditeur : Massive Entertainment/Ubisoft

: Massive Entertainment/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Amazon Luna

Encore une production Ubisoft dans cette sélection ? Eh oui ! Au risque de heurter les « partisans » de l’Ubi-bashing gratuit, les studios de l’éditeur français ont prouvé qu’ils étaient toujours en mesure de nous plonger dans un périple immersif et convaincant avec Avatar: Frontiers of Pandora. Conçu par les personnes derrières les franchises Tom Clancy’s The Division et Star Wars Outlaws, le jeu d’action-aventure prend place dans l’univers cinématographique SF imaginé par James Cameron, entre les événements des deux premiers films.

Nous narrant le scénario d’un Na’vi capturé par l’humanité avant d’être libéré par des membres de son peuple, il doit les aider à combattre leurs oppresseurs, ainsi que réapprendre à vivre au contact de la faune et flore, luxuriante mais tout aussi dangereuse, de Pandora. S’il est vrai que l’expérience en vue à la première personne ne se démarque pas par son écriture ou son gameplay, l’exploration de son open-world constitue à lui seul un argument suffisant pour nous inciter à la (re)découvrir sur PC et consoles.

Batman Arkham Knight

Développeur/éditeur : Rocksteady Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment

: Rocksteady Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

Conclusion solide de la trilogie Batman Arkham imaginée par Rocksteady, Batman Arkham Knight est un jeu d’action et d’aventure traitant avec respect et fidélité le lore du célèbre comics de DC mettant en scène le Chevalier Noir. Nous plongeant dans une version de Gotham ouverte, plus sombre que jamais, et explorable librement lors de phases au sol, aériennes et/ou en Batmobile, notre mission consiste à protéger une ultime fois la ville et sa population des menaces représentées par plusieurs super-vilains, dont un original et créé spécialement pour l’occasion : le Chevalier d’Arkham.

Days Gone

Développeur/éditeur : Bend Studio/Sony Interactive Entertainment

: Bend Studio/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 (5 avril 2025)

Bien qu’il n’ait pas convaincu tout le monde par le passé, Days Gone possède un monde ouvert post-apocalyptique soigné sur bien des aspects. Quoi de mieux pour apprécier le parcourir en long et en large tout en tenant tête aux groupes de zombies et autres créatures mortelles présentes sur notre chemin ? Se déroulant environ deux ans après qu’une pandémie mondiale ait transformé la majorité des êtres humains en morts-vivants, nous suivons l’histoire de Deacon St. John, un ancien motard hors-la-loi devenu chasseur de primes. En remplissant divers contrats à sa façon, celui-ci espère un jour se découvrir une nouvelle raison de vivre au sein de la région hostile qui l’entoure, après avoir perdu sa femme.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard

Développeur/éditeur : Avalanche Software/Warner Bros. Interactive Entertainment

: Avalanche Software/Warner Bros. Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Véritable carton commercial malgré le cataclysme médiatique suffocant qui s’est abattu sur lui en marge de sa production et commercialisation, Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est un RPG/action-aventure brossant constamment les fans de la saga Harry Potter dans le sens du poil. Nous plongeant dans un vaste open-world magique intégrant respectueusement et fidèlement le lore de Wizarding World, il nous invite à suivre le récit de notre propre sorcier ou sorcière personnalisable rejoignant les bancs de Poudlard à la fin des années 1800. Outre choisir notre Maison, suivre des cours, et croiser la route de différents personnages, notre quête nous fait voyager à travers la prestigieuse école et les Highlands de l’Ecosse afin de mettre un terme aux agissement des forces du Mal convoitant une forme de magie ancienne avec laquelle nous sommes liés.

Horizon Zero Dawn + Horizon Forbidden West

Développeur/éditeur : Guerilla Games/Sony Interactive Entertainment

: Guerilla Games/Sony Interactive Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Même si elle a souvent souffert de la comparaison avec d’autres titres en monde ouvert, la licence Horizon de Guerrilla Games a marqué le genre de son empreinte. Inaugurée en 2017 avec Horizon Zero Dawn avant d’avoir droit à une suite cinq ans plus tard avec Horizon Forbidden West, elle nous ouvre les portes d’une Terre post-apocalyptique et futuriste où des tribus humaines tentent de se faire une place au milieu d’étranges machines intelligentes à l’apparence animale. Mettant essentiellement en scène une certaine Aloy, notre objectif consiste à aider la jeune femme à percer les secrets de ses origines et des contrées environnantes. Un voyage périlleux dans lequel il est nécessaire d’affronter divers dangers susceptibles de provoquer l’extinction de toute vie sur la planète.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Développeur/éditeur : Ryu Ga Gotoku Studio/SEGA

: Ryu Ga Gotoku Studio/SEGA Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

Si vous êtes à la recherche d’un open-world fourmillant d’activités annexes décalées à effectuer, telle qu’une tirée d’Animal Crossing par exemple, alors nul doute que Like a Dragon: Infinite Wealth fera votre bonheur. Faisant suite au scénario de Yakuza: Like a Dragon, le RPG conçu par Ryu Ga Gotoku Studio nous invite à suivre le nouveau chapitre de l’histoire d’Ichiban Kasuga à Hawaii. Un épopée exotique qui nous donne par ailleurs la possibilité de croiser la route de Kazuma Kiryu, ancien protagoniste de la série japonaise ayant grandement contribué au succès de celle-ci.

Minecraft

Développeur/éditeur : Mojang Studios/Xbox Game Studios

: Mojang Studios/Xbox Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, Minecraft demeure une très sympathique production à (re)découvrir seul ou à plusieurs, avec ou sans mods. Chapeautée par Mojang et 4J Studios, elle nous propose de façonner de A à Z notre propre monde ouvert dont la version d’origine est entièrement générée de manière procédurale. Construction de bâtiments, craft de son équipement, exploration et survie en terrain sûr ou hostile… nous pouvons laisser libre cours à notre imagination en toutes circonstances dans le but de donner vie à notre univers sur-mesure en voxels.

Shadow of the Colossus

Développeur/éditeur : Bluepoint Games/Sony Interactive Entertainment

: Bluepoint Games/Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 4

Certains pourraient être surpris de sa présence, et pourtant, nous pensons que Shadow of the Colossus mérite sa place dans cet article. Bien que son open-world soit particulièrement vide, il contribue à rendre l’ambiance de ce titre si unique, poétique et dramatique. Au cœur d’un territoire maudit, nous contrôlons un jeune guerrier appelé Wander. A l’aide d’une simple épée et de son fidèle cheval Agro, celui-ci accepte de terrasser seize gigantesques colosses pour le compte d’une étrange entité. En récompense, celle-ci ressuscitera sa bien-aimée.

Tchia

Développeur/éditeur : Awaceb/Kepler Interactive

: Awaceb/Kepler Interactive Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch

Fruit de l’imagination de l’entreprise indépendante française Awaceb, Tchia nous plonge dans un monde ouvert inspiré de la Nouvelle-Calédonie. Richesse et variété des paysages locaux, cultures, musiques, langues, folklore, traditions… tous les ingrédients sont présents pour nous faire vivre un voyage coloré et dépaysant à souhait. Dans la peau de la jeune Tchia, notre mission est d’explorer les moindres recoins afin de sauver notre père des griffes d’un tyran appelé Meavora. Pour y arriver, nous pouvons utiliser un don très spécial nous permettant de prendre le contrôle de tous les animaux et objets autour de nous.

Genshin Impact

Développeur/éditeur : MiHoYo

: MiHoYo Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox Series

Celles et ceux n’étant pas réfractaires aux gachas devraient logiquement prendre plaisir à partir à la (re)découverte de l’open-world et univers de Genshin Impact. Embarquant un modèle économique de type free-to-play, cet action-RPG en vue à la troisième personne nous fait incarner, au choix, un Voyageur ou une Voyageuse qui est séparé de son frère ou sa sœur dans d’étranges circonstances. Pour le ou la retrouver, nous devons affronter les dangers et percer les secrets du vaste monde de Teyvat dans lequel nous avons atterri. Une quête requérant le soutien de nombreux alliés à débloquer en jouant ou en passant par la boutique in-game.

Subnautica + Subnautica Below Zero

Développeur/éditeur : Unknown Worlds Entertainment

: Unknown Worlds Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch

Très apprécié par une partie du public, Subnautica est un jeu d’aventure et d’exploration en vue à la première personne nous demandant de trouver les meilleurs moyens de survivre dans un vaste monde ouvert aquatique inconnu. Regorgeant de mystères à élucider en arpentant les fonds marins, celui-ci dispose de la faune locale et de tous les outils pour nous aider à y arriver. Dans le spin-off Subnautica: Below Zero, le concept est similaire sauf qu’il prend place dans une région polaire. Il nous confie également pour objectif de découvrir ce qui a conduit au décès de la sœur de notre personnage sur les lieux.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Développeur/éditeur : Kojima Productions/Konami

: Kojima Productions/Konami Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

En conclusion de cet article, nous avons décidé de faire une petite place à Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Certes, ce n’est pas l’opus le plus plébiscité par les fans de MGS. Toutefois, il faut reconnaitre que son open-world a le bon goût de nous offrir une grande liberté dans l’approche tactique de nos missions. Poursuivant l’histoire de Solid Snake en 1984, environ neuf ans après avoir sombré dans le coma, notre mission consiste à créer et développer notre propre armée privée dans l’optique de traquer les membres de l’organisation secrète XOF.

C’est ici que s’achève cette sélection qui, rappelons-le, est non exhaustive et entièrement subjective. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en penser et partager votre propre top des meilleurs jeux vidéo en monde ouvert disponibles sur PC et consoles.