Honor of Kings: World

Honor of Kings: World est un action-RPG en monde ouvert développé par TiMi Studio Group et édité par Tencent Games. Prenant place dans l'univers du lucratif MOBA chinois Honor of Kings, ce titre promet d'offrir aux joueurs et aux joueuses une expérience dans laquelle ils/elles pourront participer à des batailles contre de grandes créatures à l'image de celles présentes dans la saga Monster Hunter mais où le gameplay sera plus dynamique.