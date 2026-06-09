Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2

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Les fans de Dragon’s Dogma 2 étaient assez déçus ne pas avoir de nouvelle lors de l’anniversaire du jeu le 22 mars dernier. Après le Nintendo Direct d’aujourd’hui, il semble que Capcom ait finalement gardé la surprise sous le coude. Non seulement le jeu va avoir droit à une version Switch 2 mais surtout une extension pour le jeu de base. Le nouveau nom du jeu devrait également rappeler des souvenirs aux fans : Dragon Dogma 2: Dark Arisen.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Une nouvelle région pour Dragon’s Dogma 2

Comme pour le premier opus de la série, Dragon Dogma 2: Dark Arisen viendra apporter son lot de contenus inédits pour les insurgés. L’extension nous conduira vers Norgan, une région septentrionale abandonnée depuis longtemps. Au cœur de cette nouvelle intrigue, nous feront équipe avec la mystérieuse Eir afin de découvrir les secrets entourant le légendaire Dragon Déchu, un dragon immortel dont l’existence menace l’équilibre du monde.

Cette nouvelle zone promet une aventure plus sombre et plus dangereuse, dans la tradition du célèbre Dark Arisen du premier Dragon’s Dogma. Au fil de la progression, il sera possible de récupérer d’anciens artefacts oubliés. Ces reliques permettront de débloquer :

  • De nouvelles armes puissantes
  • Des compétences inédites
  • De nouveaux styles de combat
  • Des équipements rares réservés aux aventuriers les plus expérimentés

Capcom souhaite ainsi renforcer davantage la progression durant la partie endgame.

L’une des principales nouveautés de cette extension sera l’arrivée de 12 nouveaux donjons. Ils sont présentés comme des épreuves créées autrefois par le Pathfinder afin de tester les capacités des Insurgés. Les amoureux de création de pions bénéficieront également de nouvelles options dans l’éditeur de personnage. Parmi les ajouts confirmés nous aurons, de nouvelles coiffures, de nouveaux tatouages et davantage d’options cosmétiques.

Deux mises à jour gratuites avant le lancement

Dragons dogma 2 dark arisen screenshot 3 1

Dragons dogma 2 dark arisen screenshot (3)

Capcom profitera des mois précédant la sortie de Dark Arisen pour améliorer significativement le jeu de base. On attend particulièrement la partie technique qui devrait faire un bien fou.

Mise à jour du 10 juin

La première mise à jour apportera :

  • La pierre de téléportation éternelle réutilisable
  • Des améliorations du voyage rapide
  • Divers ajustements de confort
  • Des optimisations de l’interface
  • Des corrections de bugs

Mise à jour de fin août

La seconde mise à jour se concentrera davantage sur l’aspect technique avec :

  • Une amélioration des performances et du framerate
  • De nouveaux emplacements de sauvegarde
  • Des ajustements de la peste Draconique
  • Des améliorations supplémentaires du gameplay
  • De nouvelles optimisations générales

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen permettra aussi à la franchise de faire ses débuts sur Nintendo Switch 2. Cette version embarquera directement l’intégralité du contenu du jeu de base ainsi que l’extension.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen est prévue pour le 9 octobre prochain. Cette nouvelle aventure sera proposée sous la forme d’une édition complète comprenant le jeu de base et l’extension, mais également en téléchargement séparé pour ceux qui possèdent déjà Dragon’s Dogma 2 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

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