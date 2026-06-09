La trilogie Xenoblade Chronicles arrive sur Nintendo Switch 2 avec de nombreuses améliorations

Nintendo modernise toute la saga Xenoblade Chronicles sur Switch 2

Durant le dernier Nintendo Direct, Nintendo et Monolith Soft ont annoncé l’arrivée de toute la trilogie Xenoblade Chronicles sur Nintendo Switch 2 via de nouvelles éditions optimisées. Au-delà des améliorations techniques attendues, ces versions proposeront également plusieurs contenus inédits et diverses améliorations de gameplay.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ouvre le bal

Le premier épisode de la série revient sous la forme de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition. Cette nouvelle version permettra de profiter de l’aventure de Shulk en 60 FPS, une résolution 4K en mode docké et une définition Full HD en mode portable.

Bonne nouvelle, nous avons également accès à plusieurs nouveautés, dont un véhicule permettant de traverser beaucoup plus rapidement les vastes environnements du jeu. De nouveaux modes de course sont au rendez-vous et permettent de débloquer diverses récompenses en jeu. De nouveaux équipements sont également disponibles, et enfin que les tête-à-tête bénéficient désormais d’un doublage intégral.

Les possesseurs de la version Nintendo Switch pourront profiter d’une mise à niveau vers cette édition Switch 2. La version physique du jeu arrivera le 30 juillet prochain.

Xenoblade Chronicles 2 suivra cet été

Concernant Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo indique que la version numérique sera disponible dès le 30 juillet 2026, tandis que l’édition physique arrivera le 1er octobre 2026. l

Il bénéficiera des mêmes optimisations techniques que le premier jeu, avec une fluidité accrue et une meilleure qualité d’image. La nouveauté de gameplay mis en avant dans celui-ci concerne les Lames que l’on pourra contrôler au cours des batailles de mercenaires. Mais aussi une nouvelle Lame rare et une quête de Lame. Nous aurons également de nouveaux équipements pour Pyra et Mythra.

Même si la mise à jour améliorant la qualité en mode portable a fait du bien il y a quelque temps, il s’agit sans doute de l’opus qui avait le plus besoin d’un rehaussement technique.

Xenoblade Chronicles 3 clôturera la trilogie en décembre

Enfin, Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition rejoindra la console le 3 décembre 2026, aussi bien en version dématérialisée qu’en édition physique.

Comme pour les deux autres, il bénéficiera du combo 4K/60 FPS. Il semble que nous bénéficieront d’un nouveau mode de jeu façon Hack & Slash en vue isométrique. Nous devrions également obtenir un nouveau héros et une nouvelle quête de héros. Enfin, on nous promet davantage de scènes doublé.

Merci Monolith Soft pour les travaux.