Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5, tout savoir sur le RPG

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

3

Après une trilogie qui aura marqué les esprits et des spin-offs qu’on oubliera bien plus rapidement, Fable est de retour, cette fois-ci sous la houlette de Playground Games. Le studio a enfin pu nous en dévoiler un peu plus sur son premier RPG, et autant vous dire que cette présentation était attendue de pied ferme afin de voir si l’esprit de la saga resterait présent malgré les années et le changement d’équipe. Voici tout ce que l’on a pu apprendre sur ce prochain Fable lors du dernier Xbox Developer Direct.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fable (2026)
Fable (2026)
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable : De nouveaux concept-arts refont surface juste avant la présentation du jeu lors du Xbox Developer Direct

Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox parlera de Fable, Forza Horizon 6 et de Beast of Reincarnation dans son Xbox Developer Direct le 22 janvier

Microsoft confirme qu’un Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier, avec Playground Games (Fable, Forza Horizon)

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Microsoft confirme qu’un Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier, avec Playground Games (Fable, Forza Horizon)

Fable est reporté à 2026, Xbox dévoile un peu de gameplay pour patienter

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable est reporté à 2026, Xbox dévoile un peu de gameplay pour patienter
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Double Fine (Psychonauts, Keeper) dévoile Kiln, son prochain jeu qui vous fait incarner… un vase
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Double Fine (Psychonauts, Keeper) dévoile Kiln, son prochain jeu qui vous fait incarner… un vase
Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5, tout savoir sur le RPG
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5, tout savoir sur le RPG
Forza Horizon 6 : Date de sortie, gameplay… Tout ce qu’il faut savoir
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Horizon 6 : Date de sortie, gameplay… Tout ce qu’il faut savoir
GreedFall 2: The Dying World atteint la fin de son early access en annonçant sa sortie définitive pour le 12 mars
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GreedFall 2: The Dying World atteint la fin de son early access en annonçant sa sortie définitive pour le 12 mars
Arknights: Endfield met en pause ses achats liés à PayPal suite à des transactions accidentelles
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Arknights: Endfield met en pause ses achats liés à PayPal suite à des transactions accidentelles
1348 Ex Voto, le jeu d’action-aventure médiéval italien, sortira le 12 mars sur PC et PS5, la version Xbox Series est annulée
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : 1348 Ex Voto, le jeu d’action-aventure médiéval italien, sortira le 12 mars sur PC et PS5, la version Xbox Series est annulée
L’heure est à la fête pour Pokémon TCG Pocket, qui lancera son extension Parade Onirique le 29 janvier
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : L’heure est à la fête pour Pokémon TCG Pocket, qui lancera son extension Parade Onirique le 29 janvier
Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sortira en mars prochain
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sortira en mars prochain
Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake : Ubisoft explique les raisons de l’annulation dans un communiqué
pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake : Ubisoft explique les raisons de l’annulation dans un communiqué
Chez Ubisoft, la licence Watch Dogs semble bien être de l’histoire ancienne
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Ubisoft, la licence Watch Dogs semble bien être de l’histoire ancienne
L’action d’Ubisoft dégringole en Bourse suite aux annonces concernant sa restructuration et ses projets annulés
Image d\'illustration pour l\'article : L’action d’Ubisoft dégringole en Bourse suite aux annonces concernant sa restructuration et ses projets annulés
Mario Kart World : Le mode Survie en équipes déboule à l’occasion de la version 1.5.0
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mario Kart World : Le mode Survie en équipes déboule à l’occasion de la version 1.5.0
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°19
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°19
Ubisoft annonce une refonte majeure de son organisation, annule plusieurs jeux (dont le remake de Prince of Persia) et prépare une dernière vague de fermetures de studios
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft annonce une refonte majeure de son organisation, annule plusieurs jeux (dont le remake de Prince of Persia) et prépare une dernière vague de fermetures de studios
Enshrouded : le jeu de survie/RPG en monde ouvert sortira officiellement à l’automne 2026
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Enshrouded : le jeu de survie/RPG en monde ouvert sortira officiellement à l’automne 2026
Tomb Raider: Catalyst : on connaît désormais l’actrice qui doublera l’antagoniste de la prochaine aventure de Lara Croft
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider: Catalyst : on connaît désormais l’actrice qui doublera l’antagoniste de la prochaine aventure de Lara Croft
Crimson Desert n’arrivera pas en retard, le jeu vient de passer Gold
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert n’arrivera pas en retard, le jeu vient de passer Gold
Fortnite et Fall guys annoncent Crown Jam, un mode de jeu temporaire mélangeant basketball et course d’obstacles
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite et Fall guys annoncent Crown Jam, un mode de jeu temporaire mélangeant basketball et course d’obstacles
Final Fantasy VII Remake Intergrade tourne comme un charme sur Switch 2, à un détail près
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Intergrade tourne comme un charme sur Switch 2, à un détail près
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sera jouable gratuitement via une démo dans quelques heures seulement
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sera jouable gratuitement via une démo dans quelques heures seulement
Tous les jeux exclusifs PS5 et PS4 à venir en 2026 et au-delà
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les jeux exclusifs PS5 et PS4 à venir en 2026 et au-delà
Donkey Kong Country Returns HD : Dixie Kong arrive avec la mise à jour 1.1.0 avec des améliorations sur Switch 2
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Donkey Kong Country Returns HD : Dixie Kong arrive avec la mise à jour 1.1.0 avec des améliorations sur Switch 2
Life is Strange: Reunion est annoncé, premières images et date de sortie pour ce nouvel épisode
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Life is Strange: Reunion est annoncé, premières images et date de sortie pour ce nouvel épisode
Blackbird : Une vidéo du MMO annulé chez ZeniMax nous montre l’univers du projet
Image d\'illustration pour l\'article : Blackbird : Une vidéo du MMO annulé chez ZeniMax nous montre l’univers du projet