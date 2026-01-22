Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5, tout savoir sur le RPG

L’ADN de Fable devrait être présent

Il y en avait des choses à voir à propos de ce Fable, et la première chose qui ressort de cette présentation, c’est la volonté de Playground Games de respecter les codes de la saga. Pas tant sur le plan graphique, car s’il se montre très impressionnant, il a plus l’allure d’un Hogwarts Legacy qu’un Fable (la direction artistique cartoon n’étant plus là), mais sur l’essence même de la série.

Cela commence par la création de personnages, car oui, même si le même visage a été mis en avant lors des précédentes apparitions, vous pourrez bel et bien créer votre propre avatar ici. Le studio n’a montré qu’un très bref aperçu du système de création de personnage, mais on peut déjà voir que les possibilités côté vestimentaire seront assez nombreuses.

Vous commencerez ensuite en étant enfant, dans un Albion qui n’a plus connu de héros depuis une génération. Vous deviendrez donc une petite célébrité, jusqu’à ce que votre village, Briar Hill, soit attaqué par un mystérieux individu qui va pétrifier tout le monde, dont votre grand-mère. Ce n’est que plus tard que vous deviendrez vraiment maître de vos capacités, aussi bien martiales que magiques. Et s’il s’agit là de votre objectif principal, vous serez libre de progresser comme vous le voulez dans le jeu, sachant que les zones vont a priori se mettre à votre niveau lorsque vous les visiterez.

Des tas de références et un système de combat qui ne change pas trop

Malgré l’aspect plus réaliste du jeu, Albion aura tout de même quelques lieux plus fantastiques comme un potager immense ou des forêts magiques, le tout dans un monde ouvert.

On a aussi pu voir un aperçu des différentes villes à visiter, dont la capitale, Bowerstone et le château de Fairfax, ainsi que la fameuse ville de Bloodstone, ville portuaire du deuxième épisode. Notez tout de même que malgré cette référence, cet épisode ne s’inscrit pas dans la chronologie des précédents opus. C’est un autre Albion, même s’il reste très proche de celui créé par Lionhead. Il s’agit donc d’un reboot.

Le studio n’a pas oublié de nous donner un aperçu du gameplay, et ici, les choses ne changent pas tellement. On est toujours en face d’un action-RPG avec plusieurs armes à manipuler (épée, marteau, arbalètes) et différents sorts à lancer, dont un qui peut par exemple transformer vos ennemis en poules. On retrouve également le bestiaire iconique de la saga, en plus de nouveaux ennemis.

Une moralité subjective

Et bien entendu, Fable ne serait pas Fable sans son système de moralité. Ici, Playground Games nous promet néanmoins qu’il sera moins binaire que dans les précédents épisodes, dans la mesure où ce n’est pas le jeu qui va vous juger, mais les habitants.

Des actions que vous pourrez considérer comme étant bonnes pourront être mal perçues par certains, c’est c’est parce que cet épisode met propose plus d’un millier de PNJ ayant tous leur propre personnalité. Ils auront même droit à une petite routine personnelle, de quoi les rendre plus vivants. Ils seront donc juges de vos actions, et vous ne pourrez pas faire l’unanimité. Vous pourrez toujours construire une famille avec la plupart d’entre eux, car le système de romance est de retour. On comprend donc qu’il y aura beaucoup de choix à faire, qui auront un impact sur le monde en plus de votre entourage plus ou moins proche.

Et comme dans les précédents Fable, vous aurez accès à tout plein d’activités loin de votre vie d’aventurier. Cela veut dire que vous aurez accès à des jobs (dont celui de forgeron), vous pourrez acheter tout un tas de maisons, et bien sûr, shooter dans des poules.

Bref, beaucoup de choses qui rappellent l’esprit de la série, et l’humour si british sera lui aussi au rendez-vous. Le studio dit que cela se traduit par des inspirations telles que Peep Show, The IT Crowd ou encore The Office. Cette dernière est d’ailleurs très référencée, car comme vous avez pu le voir lors des précédents trailers, les « regards face caméra » ne sont pas qu’un effet de style pour une bande-annonce, ils seront bein présents dans le jeu.

Quand sortira Fable ?

On ne va pas se mentir, on espérait une date de sortie plus précise pour ce Fable, mais Playground Games a tout de même donné une période de sortie. Fable sera donc disponible dans le courant de l’automne 2026, en assumant qu’un autre report ne vienne pas changer les plans.

Et la plus grande surprise à retenir là-dedans, même si cela n’est plus forcément imprévisible aujourd’hui, c’est que Fable arrivera en même temps sur PC, Xbox Series, et PlayStation 5. Pas de sortie en décalé à prévoir visiblement.