Orbitals, le superbe jeu en coopération inspiré des animés des années 90, se lancera le 3 septembre sur Switch 2

Un des atouts d’une rentrée déjà cosmique

L’épopée de Maki et Omura n’a même pas encore démarré qu’on est déjà sous le charme. À vrai dire, on peut même remonter jusqu’aux toutes premières images d’Orbitals. Savoir alors que nous n’avons plus qu’un peu moins de trois mois à attendre avant de mettre la main dessus, ça fait plaisir.

Shapefarm et Kepler Interactive nous gratifient en effet d’un trailer nous montrant à nouveau du gameplay et des cinématiques dans cet enrobage visuel et sonore dont on ne se lasse pas. Et l’action ainsi que la variété devraient en plus être au rendez-vous vu les séquences de plateforme, de pilotage ou de puzzle qui tireront profit de la coopération à deux.

Rappelons que dans Orbitals, joueurs et joueuses, dans la peau de Maki et Omura, devront s’unir pour sauveur leur station spatiale mise en danger par une tempête cosmique ravageuse.

Orbitals signera le début d’une aventure haut en couleurs le 3 septembre sur Switch 2.