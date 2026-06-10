Orbitals, le superbe jeu en coopération inspiré des animés des années 90, se lancera le 3 septembre sur Switch 2

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En lançant It Takes Two puis Split Fiction, Hazelight Studios a pu prouver que l’on pouvait tout miser uniquement sur la dimension coopérative d’une expérience action-aventure afin de la rendre mémorable. Un constat qui a donné des idées à d’autres studios pour réaliser leur propre création du même type. Dans cette optique, Orbitals s’est fait connaitre du grand public à l’occasion des Game Awards. Et désormais, on sait que nous y jouerons dès la rentrée prochaine.

Orbitals screenshot nintendo direct juin 2026 (10)

Un des atouts d’une rentrée déjà cosmique

L’épopée de Maki et Omura n’a même pas encore démarré qu’on est déjà sous le charme. À vrai dire, on peut même remonter jusqu’aux toutes premières images d’Orbitals. Savoir alors que nous n’avons plus qu’un peu moins de trois mois à attendre avant de mettre la main dessus, ça fait plaisir.

Shapefarm et Kepler Interactive nous gratifient en effet d’un trailer nous montrant à nouveau du gameplay et des cinématiques dans cet enrobage visuel et sonore dont on ne se lasse pas. Et l’action ainsi que la variété devraient en plus être au rendez-vous vu les séquences de plateforme, de pilotage ou de puzzle qui tireront profit de la coopération à deux.

Rappelons que dans Orbitals, joueurs et joueuses, dans la peau de Maki et Omura, devront s’unir pour sauveur leur station spatiale mise en danger par une tempête cosmique ravageuse.

Orbitals signera le début d’une aventure haut en couleurs le 3 septembre sur Switch 2.

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Jaquette d'Orbitals
Orbitals
switch 2

Date de sortie : 03/09/2026

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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