One Piece: Grand Gourmet nous fera goûter ses bons petits plats dès le 23 octobre sur PC, Switch 1 et 2 et mobiles

Devenir le meilleur restaurant gourmet à la sauce One Piece

Plutôt de que de repartir sur une formule que l’on connait déjà d’un jeu One Piece (et pour des résultats pas souvent concluants), l’anime éponyme va ainsi être adapté à la sauce jeu de gestion dans l’univers de la restauration. Comme nous le montre ce trailer d’annonce, One Piece: Gourmet va vous mettre dans les coulisses du Baratie Numéro 2, où vous allez donc devoir aider Sanji à confectionner des bons petits plats, mais pas que.

Dans son esthétique rétro charmante, le soft va nous demander d’effectuer pas mal de tâches entre accueillir les clients parmi plus de 400 personnages représentés en pixel art, mais aussi décorer l’intérieur du restaurant. Vous aurez d’ailleurs pas moins de 200 meubles et éléments de décors différents à disposition. C’est énorme, d’autant que le jeu va bien entendu s’inspirer de lieux emblématiques de l’anime comme les îles Tougato et Egg Head, qui vous permettront d’attirer plusieurs personnages et les transformer en clients réguliers.

Pour couronner le tout, s’il sera aussi possible de transformer nos plats à l’aide des capacités de certains personnages disposant des pouvoirs du fruit du démon, il y aura une autre mécanique. Vous pourrez interagir, travailler et servir les membres d’équipage de Luffy comme divers protagonistes inconiques, afin de débloquer des événements uniques ou moments très spéciaux.

Le titre s’annonce aussi complet qu’ambitieux dans ses mécaniques, et One Piece: Grand Gourmet sortira le 23 octobre prochain sur PC via Steam, Switch 1 & 2 et mobiles (App Store et Google Play).