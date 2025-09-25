Ananta n’est finalement pas un gacha à personnages et il se montre avec 10 minutes de gameplay très… Spider-Man

Peter, c’est toi ?

Juste avant le Tokyo Game Show, le magazine Famitsu a pu confirmer que Ananta ne reprendrait pas la formule de gacha avec des personnages à débloquer à la loterie. À la place, les seuls contenus payants seront cosmétiques, aussi bien pour notre avatar que pour les voitures à conduire ou les maisons que l’on pourra personnaliser. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent faire souffler leur portefeuille, étant donné que le jeu reste un free-to-play.

Et pour l’ouverture du salon japonais, une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée, illustrant la démo qui est présentée sur place. Et on ne va pas se mentir, si piocher quelques inspirations ici et là n’est jamais dommageable, ici, l’influence des jeux Spider-Man d’Insomniac Games peut virer à la copie.

En témoigne ces machins visqueux qui sortent de notre avatar et dont les animations sont calquées à celles des pouvoirs du symbiote dans Marvel’s Spider-Man 2. Le jeu ne se limite heureusement pas qu’à cela, avec une grosse phase de course-poursuite où l’on alterne entre conduite et shoot, jusqu’à une autre phase de QTE qui fera encore écho à Spidey. On a de toute façon vu pire influence, et au moins, la réalisation semble solide.

Ananta est prévu sur PC, PS5 et mobiles, à une date encore inconnue.