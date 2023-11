Under a Rock : un jeu de survie coopératif et coloré en monde ouvert annoncé pour 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Dans ce jeu d’aventure et de survie coopératif, à l’esthétique stylisée cartoon comme peut l’être un certain Fortnite, vous incarnerez un aventurier ou une aventurière du 19e siècle naufragé(e) dans un monde étrange, une sorte de pays caché dont peu de personnes en ont connaissance et où les espèces présentes ont évolué différemment de notre monde connu. Une sorte d’Île Mystérieuse de Jules Verne en quelques sortes. A vous les régions sous-marines, les grottes lugubres mais aussi et surtout un gigantesque monde ouvert regorgeant de défis à relever et de terres à exploiter, un concept que vous pouvez découvrir dans le trailer d’annonce ci-dessous.

Le principe demeure simple : vous pouvez jouer à Under a Rock seul ou en coopération locale ou en ligne jusqu’à 10 joueurs au coeur de ce monde construit de manière procédurale, de manière à ce que chaque partie soit totalement différente de la précédente. Explorez des îles incroyables et colorées, peuplées de créatures aussi exotiques que gigantesques tandis que de curieux habitants viendront vous observer. A vous de percer leurs secrets, tout en érigeant votre campement pour survivre aux nuits féroces dans ce lieu tout de même hostile.

Vous pouvez décider librement de l’endroit où vous souhaitez construire votre campement, d’une plage au sable fin, aux villages et autres flancs de montagnes, tandis que vous pourrez créer et personnaliser votre personnage de A à Z. Mais attentions aux innombrables créatures qu’il vous faudra affronter ou alors apprivoiser pour pouvoir les monter et ainsi vous aider dans vos explorations de ce lieu magique.

D’autres captures du jeu (développé sous Unreal Engine 5 et tirant pleinement partie des technologies Lumen et Nanite) vous sont présentées ci-dessous pour vous faire une idée plus précise de ce que le titre aura à nous proposer en accès anticipé l’an prochain sur PC (via Steam et Epic Games Store) et consoles de la génération actuelle. Vous pouvez dors et déjà placer le jeu développé par Nordic Trolls et édité par Gameforge 4D GmbH dans votre liste de souhaits sur Steam.