Final Fantasy Resonance, le premier jeu de la licence à offrir un rendu en HD-2D, débarquera le 22 octobre sur PC et consoles

Une sorte de refonte de Final Fantasy Brave Exvius

Enfin, dirons-nous, Final Fantasy va embrasser la magie du HD-2D. Ce ne sera en revanche pas via un vrai remake, ce qui finira bien par arriver un jour, mais pas par l’intermédiaire non plus d’un titre entièrement nouveau. Non, Final Fantasy Resonance va en fait plus ou moins constituer le retour d’un opus sorti sur mobiles.

En gros, Final Fantasy Resonance compte s’inspirer du premier arc narratif de Final Fantasy Brave Exvius, le RPG sorti en 2015 sur mobiles, et dont l’aventure s’est terminée en 2024 après un retrait des plateformes. Cette histoire se déroule dans le Royaume de Grandshelt.

Nous incarnerons Rain, commandant de l’escadrille d’aéronefs, Lasswell, son ami et commandant en second et Fina, une mystérieuse jeune femme, alors qu’ils devront tenter d’empêcher le Veritas des Ténèbres, un dangereux guerrier venu causer un bazar de tous les diables, de s’en prendre huit Cristaux protecteurs.

Final Fantasy Resonance s’inscrit évidemment dans un système de combats au tour par tour, et outre la direction artistique en HD-2D, la modernisation passera également par l’apparition de personnages cultes de la licence, comme Cloud, Tidus ou encore le Guerrier de la Lumière. On comptera aussi sur la présence des chocobos, des Mogs, des invocations ou encore des aéronefs. On nous promet par ailleurs pas mal de contenu annexe, comme un Colisée, une intrigue liée à Gilgamesh et bien sûr des ennemis et boss bien retors, dont Ultima Arma.

Square Enix n’oublie pas non les fans les plus mordus en prévoyant une édition collector à 219,99€, comprenant, un ensemble de blocs en acrylique, un artbook, la bande originale, une carte promotionnelle exclusive du Final Fantasy Trading Card Game, et les bonus de l’édition Digital Deluxe donnant des avantages in game.

Final Fantasy Resonance sortira le 22 octobre 2026 sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.