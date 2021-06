Summer Game Fest : Le résumé de la conférence du 10 juin

Ce jeudi 10 juin se tenait une conférence d’ouverture pour le Summer Game Fest. Geoff Keighley a ainsi animé un show de quasiment deux heures où l’on a pu voir défiler des présentations de jeux et des bandes-annonces, jonchées de World Premiere. Une conférence sympathique sans être exceptionnelle, avec quelques titres qui se sont démarqués et un grand final ; si vous n’avez pas pu suivre la cérémonie, on vous résume tout ça.

Une ouverture réussie

La cérémonie d’ouverture a commencé avec l’officialisation de Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off de la franchise Borderlands, qui restera dans les grandes lignes de la série mais qui proposera tout de même une dimension RPG beaucoup plus poussée. On pourra faire nos propres personnages et les personnaliser davantage que dans la série principale.

Bien qu’il porte l’étiquette de spin-off, le jeu est un véritable projet à part entière, avec son scénario, sa coopération jusqu’à 4 joueurs et son contenu fin de jeu. Petite surprise : Andy Samberg interprétera le Captain Valentine, Wanda Sykes sera Frette le Robot et Will Arnett, le méchant. Sortie prévue début 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Dotemu s’est invité à la fête pour annoncer le retour de la série Metal Slug. En collaboration avec SNK, Metal Slug Tactics délaissera l’habituel run’n’gun pour proposer un tactical RPG aux mécaniques de roguelike. L’arrivée du titre est prévue sur PC pour 2021 et l’on devrait retrouver le ton et l’univers de la franchise.

On ne s’attardera pas longtemps sur l’officialisation d’une Director’s Cut pour Death Stranding, qui nous a simplement fait savoir qu’une version PS5 était dans les cartons (littéralement), pour se se concentrer sur Jurassic World Evolution 2.

Le jeu de gestion fait son retour pour une suite plus aboutie avec une campagne narrative qui se déroulera après le second film Jurassic World et qui invitera plusieurs acteurs de la franchise.

Plus beau, plus complet, Jurassic World Evolution 2 nous permettra de construire notre parc de dinosaures à travers davantage d’environnements avec 75 espèces au lancement et différents modes de jeu, entre Sandbox, Chaos Theory ou encore Challenge. Pas de date mais cela devrait arriver d’ici la fin de l’année sur PC et les deux générations de consoles.

Le très prometteur Sable nous a offert une magnifique performance musicale pour annoncer sa date de sortie, désormais fixée au 23 septembre, avant que le très attendu MMO Lost Ark confirme son arrivée en occident. Celui-ci arrivera cet automne et il sera possible d’acheter plusieurs éditions fondateurs.

L’une des surprises coté indés de la présentation concernait la présence de Salt & Sacrifice, la suite de Salt & Sanctuary annoncée pour 2022 sur PC et PS5.

Sans surprise, Two Point Campus a été officialisé quelques jours après avoir fuité. On n’est donc pas étonné de voir le premier trailer du titre, qui mettre l’accent sur le chaos que l’on peut causer au sein d’un campus universitaire, et qui sortira en 2022 sur toutes les plateformes.

Un segment consacré aux retours

Koch Media en a aussi profité pour faire une annonce quelque peu inédite pour une conférence : l’annonce d’un nouveau label d’édition. Celui-ci s’appelle Prime Matter, est basé à Munich et regroupe de nombreux acteurs du milieu. Au total, ce sont 12 jeux qui ont été survolés en cette soirée (et qui seront probablement présentés plus longuement ce 11 juin lors du Koch Media Primetime) parmi lesquels on peut noter Payday 3, un nouveau Painkiller et d’autres productions plus ou moins ambitieuses.

C’est le cas de The Last Oricru, action RPG porté sur ses choix, The Chant, un jeu d’action et d’horreur jouable en solo, ou encore Dolmen, un Souls-like à l’ambiance Dead Space, qui avait déjà été annoncé. On retiendra surtout Echoes of the End, un jeu d’action/aventure axé sur la narration qui tournera sur l’Unreal Engine 5.

A ces annonces s’ajoutent des studios qui travaillent déjà sur des titres connus, comme Warhorse Studios (avec Kingdom Come Deliverance qui arrivera sur Switch), TaleWorld (Mount and Blade II: Bannerlord) ou encore Nine Dots Studio (Outward), Crytek, Saber Interactive et d’autres.

Si vous aimez l’univers Vampire The Masquerade, vous serez peut-être tenté d’en savoir plus sur un nouveau Battle Royale fraîchement annoncé : Vampire: The Masquerade Blood Hunt sortira plus tard en 2021 sur PC et proposera des batailles multijoueur entre vampires. Surprise, on a déjà pu y jouer et vous retrouverez nos premières impressions dans notre preview.

On n’échappe pas également à quelques bandes-annonces qui nous permettent de revoir des titres attendus. C’est le cas de Tales of Arise, qui nous a présenté les personnages de Dohalim et Kisara ou encore House of Ashes qui a présenté son collector et qui sortira le 22 octobre. Endless Dungeon, le nouveau titre du studio Amplitude, a quant à lui dévoilé son premier gameplay.

A défaut d’annoncer une date de sortie, Solar Ash a dévoilé du gameplay tandis que le charmant Sky: Children of the Light a confirmé une version Switch pour le 29 juin, avant que Monster Hunter Stories 2 ne vienne présente un nouveau trailer.

L’une des autres surprises de cette conférence nous vient une nouvelle fois de la scène indépendante avec Planet of Lana. Un titre au style graphique enchanteur qui nous fait les yeux doux dès les premières séquences.

Il s’agira d’une aventure en 2D qui mettra en scène l’histoire d’une petite fille prénommée Lana partie à la recherche de sa sœur, le tout aux côtés d’un compagnon tout mignon, Mui. Sortie prévue sur PC et les consoles Xbox.

Côté business, on a également eu quelques informations sur la naissance d’un nouveau studio nommé Deviation Games, composé d’anciens développeurs de Treyarch, qui travaillent actuellement sur un nouveau jeu en collaboration avec Sony. Pas plus d’informations pour le moment à se mettre sous la dent.

Gearbox n’était pas venu qu’avec Tiny Tina Wonderland’s pour ce Summer Game Fest, puisque l’éditeur a aussi montré Tribes of Midgard, que l’on avait déjà vu lors de l’AG French Direct et qui est venu nous présenter un nouveau trailer ainsi que sa date de sortie, fixée au 27 juillet prochain sur PC, PS4 et PS5.

Parmi les autres annonces, on notera beaucoup de jeux déjà sortis qui venaient présenter des mises à jour, comme la saison 4 de Call of Duty Warzone, l’arrivée du costume de 2B de NieR Automata dans Fall Guys, ou encore le crossover entre la licence Fast & Furious et Rocket League.

Alors qu’on va le revoir dans quelques jours pour une présentation plus complète, Back 4 Blood est passé faire un petit coucou avec des dates pour sa bêta, mais on retiendra surtout le nouveau jeu Evil Dead, qui a présenté du gameplay pour la toute première fois.

Comme on peut s’y attendre avec la licence, ça tranche dans tous les sens et le sang coule à flot, avec du gameplay PvP et PvE où il est possible de jouer les chasseurs ou les démons. Le titre doit sortir cette année sur toutes les plateformes.

La surprise inespérée

La présentation s’est terminée avec la surprise que tout le monde attendait. La voix tremblante d’émotions (si si), Geoff Keighley a levé le voile sur la dernière surprise du show avec le retour d’Elden Ring, le nouveau jeu de From Software que l’on avait plus vu depuis maintenant deux ans.

Après un long silence, le titre de Bandai Namco a dévoilé un trailer dantesque, qui nous fait entrevoir son univers et les divers ennemis que l’on pourra y rencontrer. La vidéo semble montrer une grande liberté avec la possibilité de se déplacer et de combattre à cheval, avec des boss qui s’annoncent déjà comme étant titanesque.

Cerise sur le gâteau, on a appris que le titre serait disponible dès le 21 janvier prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series avec une mise à niveau next-gen gratuite. Bon, on s’attend déjà à ce que cette date soit repoussée, mais allez, on y croit.

C’est tout ce qu’il fallait retenir de cette ouverture du Summer Game Show, qui a tout de même bien tenu ses promesses, malgré quelques passages qui ont cassé le rythme. De nombreux jeux étaient présents et l’émission a eu droit à des vrais World Premiere, avec une conclusion qui est déjà dans toutes les mémoires, et rien qu’avec ça, Geoff Keighley a réussi son coup.