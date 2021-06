Dotemu annonce Metal Slug Tactics, un tactical RPG à venir sur PC

C’est au cours de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest que Dotemu en a profité pour officialiser Metal Slug Tactics, nouvel épisode de la célèbre franchise de SNK. La série reviendra prochainement et nous le fait savoir avec une bande-annonce, des images et des premières informations.

Du RPG Tactique en vue

Présenté avec un magnifique trailer animé, Metal Slug Tactics va délaisser le run’n’gun pour se tourner vers du tactical RPG aux composantes roguelike. Un postulat qui n’est pas sans rappeler le récent et prometteur The Last Spell, qui figure aussi au catalogue de Dotemu. Les développeurs nous promettent une fidélité de l’univers et du ton Metal Slug mais dans un autre genre.

Il sera possible de créer sa propre équipe en choisissant ses frères d’armes, lancer des attaques simultanées sur les cibles avec une mécanique de synchronisation et la possibilité d’envoyer des raids aériens. La composante roguelike vous fera évidemment à recommencer plusieurs fois pour trouver la bonne stratégie à adopter. A vous d’user à bon escient les compétences acquises.

Pour l’instant, Metal Slug Tactics n’a pas encore de date de sortie mais sera disponible sur PC. La fiche Steam est d’ailleurs déjà en ligne.