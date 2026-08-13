Malgré la fermeture de son studio, le RPG Edge of Memories sortira bien cette année

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Nacon n’a pas eu de remords lorsqu’il s’agissait de fermer Midgar Studio, mais il compte bien en tirer quelques profits en profitant du travail de cette équipe. L’éditeur avait déjà annoncé son envie de sortir Edge of Memories malgré cette douloureuse situation, et il réaffirme cela aujourd’hui via les réseaux sociaux du jeu.

Edge of Memories // Source : Nacon

Une petite équipe règle les derniers soucis techniques

Sans doute pour répondre aux interrogations que pouvait avoir le public suite à la fermeture de Midgar Studio, Nacon a publié un message pour confirmer qu’il comptait bel et bien sortir Edge of Memories en 2026. Quand exactement, on ne le sait pas encore, mais on apprend via ce communiqué qu’une petite équipe a été chargée de terminer le jeu, celui-ci ne nécessitant apparemment que de retouches techniques, le travail créatif ayant déjà été bouclé :

« Le travail créatif est terminé. Ce qu’il reste est d’ordre technique : faire en sorte que les versions PC et consoles répondent aux standards. Une équipe dédiée à cela gère cette tâche, avec soin et respect pour ce que Midgar a créé. […] L’équipe de Midgar a passé des années sur ce jeu, et nous ne laisserons pas leur travail être en vain. C’est le résultat de beaucoup de talent et de passion, par une petite équipe ; pour certains, leur premier jeu. Ils méritent que ce dernier soit découvert par le public. »

On pourra aussi dire que cette équipe méritait surtout de ne pas être démantelée de la sorte, mais c’est visiblement une vision trop idéaliste dans le climat actuel, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, Edge of Memories verra bien le jour dans quelques semaines, dans un climat des plus amers. À voir dans quel état il nous arrivera.

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Jaquette d'Edge of Memories
Edge of Memories
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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