Malgré la fermeture de son studio, le RPG Edge of Memories sortira bien cette année

Une petite équipe règle les derniers soucis techniques

Sans doute pour répondre aux interrogations que pouvait avoir le public suite à la fermeture de Midgar Studio, Nacon a publié un message pour confirmer qu’il comptait bel et bien sortir Edge of Memories en 2026. Quand exactement, on ne le sait pas encore, mais on apprend via ce communiqué qu’une petite équipe a été chargée de terminer le jeu, celui-ci ne nécessitant apparemment que de retouches techniques, le travail créatif ayant déjà été bouclé :

« Le travail créatif est terminé. Ce qu’il reste est d’ordre technique : faire en sorte que les versions PC et consoles répondent aux standards. Une équipe dédiée à cela gère cette tâche, avec soin et respect pour ce que Midgar a créé. […] L’équipe de Midgar a passé des années sur ce jeu, et nous ne laisserons pas leur travail être en vain. C’est le résultat de beaucoup de talent et de passion, par une petite équipe ; pour certains, leur premier jeu. Ils méritent que ce dernier soit découvert par le public. »

On pourra aussi dire que cette équipe méritait surtout de ne pas être démantelée de la sorte, mais c’est visiblement une vision trop idéaliste dans le climat actuel, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, Edge of Memories verra bien le jour dans quelques semaines, dans un climat des plus amers. À voir dans quel état il nous arrivera.