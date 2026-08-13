Aniimo : Le free-to-play avec d’adorables créatures sortira au mois de septembre

Deux éditions payantes sont malgré tout au programme

La dernière fois que l’on a eu des nouvelles d’Aniimo, c’était lors de sa bêta fermée cet été, qui ressemblait à un ultime test pour Pawprint Studio avant la sortie du jeu. Il faut croire que les choses se sont bien passées, puisque le studio a décidé de conserver ses plans pour une sortie au troisième trimestre de cette année. Avec une nouvelle bande-annonce du jeu, on apprend ainsi qu’Aniimo sera disponible dès le 16 septembre.

Tout free-to-play qu’il est, Aniimo vous proposera évidemment une boutique en ligne pour vous soutirer quelques deniers, et on retrouvera même des éditions payantes. Une édition « Avancée » sera proposée à 9,99 € pour obtenir un « Doudou tout doux » et un « Manuel du compagnon avancé », ce qui est l’équivalent d’un Battle Pass. Une édition « Collector » est quant à elle affichée au prix de 23,99 €, avec le même contenu si ce n’est un Battle Pass dans lequel vous obtiendrez des récompenses plus rapidement.

Aniimo sortira sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. Pour en savoir plus sur le jeu, on vous glisse ci-dessous un récap’ des informations connues sur le titre avec l’un de nos épisodes estivaux de notre série AG Summer.