Aniimo : Le free-to-play avec d’adorables créatures sortira au mois de septembre

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Le report de Dawn of War IV nous laissait espérer que certains studios prennent conscience que sortir un jeu au mois de septembre est devenu trop compliqué. Il n’en est rien, puisque si l’un des jeux du mois s’en va, un autre s’engouffre dans la brèche. Au moins, Aniimo aura la décence de sortir en free-to-play, histoire que l’on garde notre argent pour d’autres jeux en septembre.

Aniimo // Source : Pawprint Studio

Deux éditions payantes sont malgré tout au programme

La dernière fois que l’on a eu des nouvelles d’Aniimo, c’était lors de sa bêta fermée cet été, qui ressemblait à un ultime test pour Pawprint Studio avant la sortie du jeu. Il faut croire que les choses se sont bien passées, puisque le studio a décidé de conserver ses plans pour une sortie au troisième trimestre de cette année. Avec une nouvelle bande-annonce du jeu, on apprend ainsi qu’Aniimo sera disponible dès le 16 septembre.

Tout free-to-play qu’il est, Aniimo vous proposera évidemment une boutique en ligne pour vous soutirer quelques deniers, et on retrouvera même des éditions payantes. Une édition « Avancée » sera proposée à 9,99 € pour obtenir un « Doudou tout doux » et un « Manuel du compagnon avancé », ce qui est l’équivalent d’un Battle Pass. Une édition « Collector » est quant à elle affichée au prix de 23,99 €, avec le même contenu si ce n’est un Battle Pass dans lequel vous obtiendrez des récompenses plus rapidement.

Aniimo sortira sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. Pour en savoir plus sur le jeu, on vous glisse ci-dessous un récap’ des informations connues sur le titre avec l’un de nos épisodes estivaux de notre série AG Summer.

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Jaquette d'Aniimo
Aniimo
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Aniimo dévoile un nouveau trailer avant son lancement prévu dans quelques mois, une nouvelle phase de bêta arrive cet été

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Aniimo trailer juin 2026

Aniimo, le jeu de capture de créatures free-to-play sortira également sur PlayStation 5 cette année

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Aniimo : Univers, gameplay, ambitions techniques… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de ce Pokémon-like free-to-play chinois

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