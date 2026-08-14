Sonic Frontiers et Pokémon Pokopia fêtent tous les deux leurs 5 millions de ventes

Des chaussures en guise de cadeau

Sonic Frontiers est bel et bien l’un des jeux Sonic les plus vendus de la saga, puisqu’il totalise désormais plus de 5 millions de ventes. Il aura mis trois ans et demi à atteindre ce stade, aidé à la dernière minute par une version Switch 2 qui a sans doute permis de redynamiser les ventes. Un exploit à l’échelle de la série, qui montre que SEGA aurait peut-être tort de se priver d’un second épisode ici.

Pour fêter cela, SEGA a décidé de vous offrir un skin gratuit avec les chaussures iconiques du hérisson qu’il portait dans le jeu Sonic Adventure 2. Sonic peut dès maintenant les chausser dans Sonic Frontiers afin de montrer qu’il a définitivement beaucoup de style.

Pokémon Pokopia fête lui aussi les 5 millions

Et puisque l’on parle de jeux qui passent les 5 millions de ventes, adressons également un mot pour Pokémon Pokopia, qui fait de même. Le jeu s’est rapidement imposé comme l’une des exclusivités Switch 2 les plus attractives, au point d’être considéré comme un system-seller (même si Mario Kart World reste le roi ici).

Il ne lui avait fallu que 4 jours pour se vendre à 2,2 millions d’exemplaires depuis son lancement, et depuis, le bon bouche-à-oreille autour du titre n’a jamais cessé. S’il a encore du chemin pour atteindre les scores des jeux Pokémon les plus vendus (qui dépassent la dizaine de millions), c’est là un score plus qu’honorable, surtout sur une machine qui n’est pas encore aussi répandue que la première Switch.