Sonic Frontiers et Pokémon Pokopia fêtent tous les deux leurs 5 millions de ventes

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On ne va pas se mentir, on espérait que SEGA nous gâte un peu plus cet été en ce qui concerne la saga de jeux Sonic, étant donné que le hérisson bleu fête ses 35 ans. Mais en dehors d’une prochaine apparition dans Fortnite (youpi ?) et d’une version Switch 2 pour Sonic Frontiers, cet anniversaire est pour l’instant un peu vide. Ce qui n’empêche pas l’éditeur de fêter un palier important pour Sonic Frontiers, sans doute justement aidé par ce nouveau portage.

Sonic Frontiers // Source : SEGA

Des chaussures en guise de cadeau

Sonic Frontiers est bel et bien l’un des jeux Sonic les plus vendus de la saga, puisqu’il totalise désormais plus de 5 millions de ventes. Il aura mis trois ans et demi à atteindre ce stade, aidé à la dernière minute par une version Switch 2 qui a sans doute permis de redynamiser les ventes. Un exploit à l’échelle de la série, qui montre que SEGA aurait peut-être tort de se priver d’un second épisode ici.

Pour fêter cela, SEGA a décidé de vous offrir un skin gratuit avec les chaussures iconiques du hérisson qu’il portait dans le jeu Sonic Adventure 2. Sonic peut dès maintenant les chausser dans Sonic Frontiers afin de montrer qu’il a définitivement beaucoup de style.

Pokémon Pokopia fête lui aussi les 5 millions

Pokémon pokopia

Pokémon Pokopia // Source : The Pokémon Company

Et puisque l’on parle de jeux qui passent les 5 millions de ventes, adressons également un mot pour Pokémon Pokopia, qui fait de même. Le jeu s’est rapidement imposé comme l’une des exclusivités Switch 2 les plus attractives, au point d’être considéré comme un system-seller (même si Mario Kart World reste le roi ici).

Il ne lui avait fallu que 4 jours pour se vendre à 2,2 millions d’exemplaires depuis son lancement, et depuis, le bon bouche-à-oreille autour du titre n’a jamais cessé. S’il a encore du chemin pour atteindre les scores des jeux Pokémon les plus vendus (qui dépassent la dizaine de millions), c’est là un score plus qu’honorable, surtout sur une machine qui n’est pas encore aussi répandue que la première Switch.

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Jaquette de Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
switch 2

Date de sortie : 05/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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