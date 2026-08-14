La licence Kingdom Hearts a déjà rapporté beaucoup, beaucoup, d’argent à Disney

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Ce week-end a lieu la D23, un événement centré sur Disney qui met en avant toutes les parties du business de l’entreprise aux grandes oreilles, de ses parcs d’attractions à ses films, en passant par ses (rares) jeux. Kingdom Hearts aura cette année une place centrale étant donné que la licence fête ses 25 ans, et pour l’occasion, un panel sera diffusé en live autour de la série dans lequel on espère en apprendre plus sur Kingdom Hearts IV. En attendant, Disney fait le point sur la rentabilité de cette licence, plus élevée que ce que l’on pourrait croire.

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts // Source : Square Enix

La clé du succès

Lorsque l’on pense à un jeu Disney, Kingdom Hearts est peut-être le premier exemple qui vient en tête étant donné que l’entreprise n’est pas des plus actives dans ce secteur depuis quelques années. Pourtant, indirectement, elle profite des bons résultats des jeux Marvel ou Star Wars, à tel point que Disney Games génère environ 3,5 milliards de dollars par an.

Selon Sean Shoptaw, vice-président du secteur gaming de Disney, 9 jeux/séries du portfolio Disney auraient dépassé à elles seules le milliard de dollars de recettes. Sans les lister une à une, il précise que Kingdom Hearts fait partie de cette liste (au même titre que le jeu mobile Marvel Strike Force). Pendant longtemps, on avait pu penser que la saga était peu reconnue par Disney, mais c’est peut-être loin d’être le cas si elle génère autant d’argent.

On comprend mieux pourquoi Disney fait l’effort d’offrir un panel retransmis en live pour les 25 ans de Kingdom Hearts lors de sa D23. Pour rappel, celui-ci aura lieu le 16 août prochain à 1 h 30 du matin, et durera environ 1 heure. Si l’on s’attend à beaucoup de moments de nostalgie, on espère évidemment qu’il y sera aussi question d’évoquer le futur pour nous parler de Kingdom Hearts IV.

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Jaquette de Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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