La licence Kingdom Hearts a déjà rapporté beaucoup, beaucoup, d’argent à Disney

La clé du succès

Lorsque l’on pense à un jeu Disney, Kingdom Hearts est peut-être le premier exemple qui vient en tête étant donné que l’entreprise n’est pas des plus actives dans ce secteur depuis quelques années. Pourtant, indirectement, elle profite des bons résultats des jeux Marvel ou Star Wars, à tel point que Disney Games génère environ 3,5 milliards de dollars par an.

Selon Sean Shoptaw, vice-président du secteur gaming de Disney, 9 jeux/séries du portfolio Disney auraient dépassé à elles seules le milliard de dollars de recettes. Sans les lister une à une, il précise que Kingdom Hearts fait partie de cette liste (au même titre que le jeu mobile Marvel Strike Force). Pendant longtemps, on avait pu penser que la saga était peu reconnue par Disney, mais c’est peut-être loin d’être le cas si elle génère autant d’argent.

On comprend mieux pourquoi Disney fait l’effort d’offrir un panel retransmis en live pour les 25 ans de Kingdom Hearts lors de sa D23. Pour rappel, celui-ci aura lieu le 16 août prochain à 1 h 30 du matin, et durera environ 1 heure. Si l’on s’attend à beaucoup de moments de nostalgie, on espère évidemment qu’il y sera aussi question d’évoquer le futur pour nous parler de Kingdom Hearts IV.