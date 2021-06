Tales of Arise dévoile deux nouveaux personnages jouables : Dohalin et Kisara

Tales of Arise a fait un petit coucou au Summer Game Fest avec un nouveau trailer. Et la grosse surprise, c’est que celui-ci dévoile deux nouveaux personnages jouables pour le JRPG de Bandai Namco.

On dit bonjour à Dohalin et Kisara

Ce nouveau trailer nous présente de nouveaux éléments du scénario tout en introduisant deux nouveaux compagnons pour nos héros : Dohalin il Qaras et Kisara.

Le premier est un jeune noble de Rena qui ne semble pas mépriser les Dahnans et veut plutôt « maintenir la paix ». Un vrai gentleman aimant la culture mais qui sait se battre en usant de son bâton et de ses artes astrales pour s’adapter à toutes les situations.

Quant à la capitaine Kisara, elle semble un peu moins jouer dans la finesse avec son marteau et son énorme bouclier. Elle accompagne Dohalin en tant que guerrière Dahanane d’élite.

Sans oublier un mystérieux méchant encapuchonné avec une longue épée dont on ne sait rien pour le moment. Nous devrions en savoir plus dans les prochaines semaines et surement lors de la conférence Bandai Namco qui se déroulera le 15 juin prochain

Tales of Arise sortira le 10 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.