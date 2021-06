Tribes of Midgard sortira le 27 juillet sur PC, PS4 et PS5

Gearbox n’était décidément pas venu les mains vides ce soir à l’occasion du Summer Game Fest. En plus de dévoiler Tiny Tina’s Wonderlands, l’éditeur a profité de l’événement pour montrer Tribes of Midgard avec un nouveau trailer, avec une surprise en plus.

L’été sera sous le signe de la survie

Si vous suivez l’actualité du site, vous vous rappelez peut-être que Tribes of Midgard était récemment apparu lors du dernier AG French Direct, où nous avions pu interviewer Julian Maroda du studio Norsfell pour en savoir plus sur le jeu.

Le titre est de retour ce soit pour nous présenter un nouveau trailer, mais pas que, puisque le jeu a aussi dévoilé sa date de sortie. Et surprise, c’est pour bientôt, puisque vous pourrez affrontez les géants dès le 27 juillet prochain sur PC, PS4 et PS5.