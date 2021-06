Fall Guys: Ultimate Knockback accueillera 2B le 18 juin

Fall Guys adore les collaborations incongrues et le Summer Game Fest était l’occasion d’ajouter un costume de plus dans sa penderie.

Les internautes l’appellent déjà 2Bean

Après Sonic, Doomguy, Cuphead ou les personnages de Tron, le prochain skin utilisera donc l’apparence de 2B l’héroïne de NieR Automata. On imagine facilement la joie de Taro Yoko à l’idée de voir son personnage dans les situations les plus absurdes que peut offrir ce titre. Le costume sera disponible en jeu le 18 juin.

Fall Guys: Ultimate Knockback est disponible sur PlayStation 4 et PC mais il arrivera également sur Xbox One, Xbox Series et Switch un jour.