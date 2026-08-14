Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.5 (Robin, Aventurine, nouvelle zone…)

L’été ne fait que commencer dans le gacha

Notre escapade sur Planarcadia prend une pause, puisque Honkai Star Rail nous amène visiter la station Astropolis, qui sert de lieu de vacances pour la CPI et dans laquelle vous trouverez autant de plages que de casinos.

Un cadre idéal pour se reposer entre deux combats contre des semi-divinités, même si l’on aura droit à une quête durant laquelle notre avatar devra participer à une course des plus dangereuses tandis que des choses étranges se trament en arrière-plan.

Les bannières de la version 4.5

Deux personnages inédits seront au programme de cette version 4.5, même si « inédits » n’est peut-être pas le bon terme. Aventurine et Robin disposent déjà d’une version jouable en jeu, mais les deux auront droit à de nouvelles formes, qui ne sont pas que des skins estivaux, même si cela y ressemble beaucoup.

Commençons par Robin – Estivaria, qui sera de type Vent et qui suivra la Voie du Souvenir. Elle invoquera trois oiseaux qui vont donner des buffs divers et variés aux alliés, tandis que sa capacité ultime va permettre à un allié d’agir immédiatement avec un boost d’énergie au passage.

Aventurine – Croisette sera quant à lui de type Quantique et suivra la Voie de l’Allégresse. Il s’agira avant tout d’un DPS qui effectuera de gros dégâts, et même s’il est de l’Allégresse, il pourra fonctionner sans autre personnage de cette voie étant donné que chaque action de vos alliés va augmenter son score d’Allégresse. Son attaque de suivi d’Allégresse pourra même être déclecnhée hors des moments Aha.

Pour ce qui est des bannières, Robin sera la première aux côtés de Hyacine. Aventurine arrivera durant la deuxième phase, et sera accompagné par Ashveil.

Les événements de la version 4.5

L’événement principal de cette version 4.5 sera un Grand Prix de racing dans lequel on conduira des bolides très rapides tout en apprenant à bien drifter. Cela prend l’allure d’un Burnout dans la mesure où vous pourrez envoyer valser vos concurrents en leur rentrant dedans. Vous pourrez personnaliser votre véhicule en choisissant entre différentes améliorations entre chaque course. Compléter l’événement vous donnera accès à un nouveau cône de lumière 4 étoiles de la Voie de la Chasse.

Un autre événement vous demandera de réunir des équipes pour prendre part à des combats bien spéciaux, façon spectacle de marionnettes. L’Univers simulé aura droit à quelques améliorations avec la version 4.5, comme deux nouveaux masques.

On nous rappelle également qu’une collaboration avec Zenless Zone Zero est en chemin et sortira à la fin de l’année pour les deux jeux de HoYoverse.

Les codes jades stellaires

Des codes pour obtenir des jades stellaires ainsi que d’autres récompenses ont été distribués durant la présentation de la mise à jour, et ne sont valables que ce week-end :

2TKRKAR6YG2X

LSJ9JARPZH33

YAJQ2TR6ZY2P

Quand sortira la version 4.5 de Honkai Star Rail ?

La version 4.4 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 26 août prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.