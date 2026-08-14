Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.5 (Robin, Aventurine, nouvelle zone…)

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

L’Astral Express quitte Planarcadia durant un temps, parce qu’il faut bien fêter l’été même dans l’espace. Honkai Star Rail prépare sa version 4.5, et celle-ci aura un air très estival puisque notre équipage part en direction d’une station balnéaire. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.5 de Honkai Star Rail.

Honkai Star Rail // Source : HoYoverse

L’été ne fait que commencer dans le gacha

Notre escapade sur Planarcadia prend une pause, puisque Honkai Star Rail nous amène visiter la station Astropolis, qui sert de lieu de vacances pour la CPI et dans laquelle vous trouverez autant de plages que de casinos.

Un cadre idéal pour se reposer entre deux combats contre des semi-divinités, même si l’on aura droit à une quête durant laquelle notre avatar devra participer à une course des plus dangereuses tandis que des choses étranges se trament en arrière-plan.

Les bannières de la version 4.5

Deux personnages inédits seront au programme de cette version 4.5, même si « inédits » n’est peut-être pas le bon terme. Aventurine et Robin disposent déjà d’une version jouable en jeu, mais les deux auront droit à de nouvelles formes, qui ne sont pas que des skins estivaux, même si cela y ressemble beaucoup.

Commençons par Robin – Estivaria, qui sera de type Vent et qui suivra la Voie du Souvenir. Elle invoquera trois oiseaux qui vont donner des buffs divers et variés aux alliés, tandis que sa capacité ultime va permettre à un allié d’agir immédiatement avec un boost d’énergie au passage.

Aventurine – Croisette sera quant à lui de type Quantique et suivra la Voie de l’Allégresse. Il s’agira avant tout d’un DPS qui effectuera de gros dégâts, et même s’il est de l’Allégresse, il pourra fonctionner sans autre personnage de cette voie étant donné que chaque action de vos alliés va augmenter son score d’Allégresse. Son attaque de suivi d’Allégresse pourra même être déclecnhée hors des moments Aha.

Pour ce qui est des bannières, Robin sera la première aux côtés de Hyacine. Aventurine arrivera durant la deuxième phase, et sera accompagné par Ashveil.

Les événements de la version 4.5

L’événement principal de cette version 4.5 sera un Grand Prix de racing dans lequel on conduira des bolides très rapides tout en apprenant à bien drifter. Cela prend l’allure d’un Burnout dans la mesure où vous pourrez envoyer valser vos concurrents en leur rentrant dedans. Vous pourrez personnaliser votre véhicule en choisissant entre différentes améliorations entre chaque course. Compléter l’événement vous donnera accès à un nouveau cône de lumière 4 étoiles de la Voie de la Chasse.

Un autre événement vous demandera de réunir des équipes pour prendre part à des combats bien spéciaux, façon spectacle de marionnettes. L’Univers simulé aura droit à quelques améliorations avec la version 4.5, comme deux nouveaux masques.

On nous rappelle également qu’une collaboration avec Zenless Zone Zero est en chemin et sortira à la fin de l’année pour les deux jeux de HoYoverse.

Les codes jades stellaires

Des codes pour obtenir des jades stellaires ainsi que d’autres récompenses ont été distribués durant la présentation de la mise à jour, et ne sont valables que ce week-end :

  • 2TKRKAR6YG2X
  • LSJ9JARPZH33
  • YAJQ2TR6ZY2P

Quand sortira la version 4.5 de Honkai Star Rail ?

La version 4.4 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 26 août prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Honkai: Star Rail
Honkai: Star Rail
pc ps5 ios android

Date de sortie : 26/04/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.4 (Himeko Nova, collab Fate Stay Night…)

pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.4 (Himeko Nova, collab Fate Stay Night…)

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)

pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)

Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 4.2 (Silver Wolf LV.999, Evanescia, récompenses anniversaire…)

pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 4.2 (Silver Wolf LV.999, Evanescia, récompenses anniversaire…)

Honkai Star Rail : La version 4.1 du jeu est maintenant disponible

pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : La version 4.1 du jeu est maintenant disponible
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

2K ouvre Small Axe Studio pour créer une nouvelle franchise sportive AAA
2K ouvre Small Axe Studio pour créer une nouvelle franchise sportive AAA
Très inspiré par Deus Ex, Neo Berlin 2087 nous fera finalement attendre jusqu’en 2028
pc ps5 xbox series
Très inspiré par Deus Ex, Neo Berlin 2087 nous fera finalement attendre jusqu’en 2028
Suite à la réception mitigé de Beast of Reincarnation, son réalisateur reconnaît que le jeu mérite d’être amélioré
pc ps5 xbox series
Suite à la réception mitigé de Beast of Reincarnation, son réalisateur reconnaît que le jeu mérite d’être amélioré
Netflix ferme deux studios, dont celui derrière Oxenfree et son tout récent Unhinged
pc ps5 switch ps4
Oxenfree
La licence Kingdom Hearts a déjà rapporté beaucoup, beaucoup, d’argent à Disney
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts
Mafia: The Omerta Collection propose toute la saga en un, avec une version améliorée de Mafia: Definitive Edition
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Mafia : Definitive Edition
Sam Barlow (Immortality) dévoile les premiers détails sur son prochain jeu horreur futuriste : Precognition
pc
Sam Barlow (Immortality) dévoile les premiers détails sur son prochain jeu horreur futuriste : Precognition
Resonance: A Plague Tale Legacy – Une bande annonce orientée histoire avant le lancement à la fin du mois
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy – Une bande annonce orientée histoire avant le lancement à la fin du mois
Marvel’s Wolverine nous donne de nouvelles informations grâce aux premières previews (histoire, gameplay, exploration…)
ps5
Marvel’s Wolverine nous donne de nouvelles informations grâce aux premières previews (histoire, gameplay, exploration…)
Rebel Wolves vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur The Blood of Dawnwalker en une seule vidéo
pc ps5 xbox series
Rebel Wolves vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur The Blood of Dawnwalker en une seule vidéo
Accusé d’avoir remplacé une scénariste par une IA, le PDG de Saber s’enfonce avec un commentaire des plus puérils
pc ps5 xbox series
Accusé d’avoir remplacé une scénariste par une IA, le PDG de Saber s’enfonce avec un commentaire des plus puérils
Darksiders 4 devrait sortir entre avril 2027 et mars 2028 selon Embracer
pc ps5 xbox series
Darksiders 4 devrait sortir entre avril 2027 et mars 2028 selon Embracer
Mafia: Definitive Edition ferait l’objet prochainement d’une sortie sur PS5 et Xbox Series
pc stadia ps4 xbox one
mafia definitive edition
Fire Emblem Fortune’s Weave : Après quelques heures de jeu, on est comme à la maison
switch 2
Fire Emblem Fortune’s Weave : Après quelques heures de jeu, on est comme à la maison
Aniimo : Le free-to-play avec d’adorables créatures sortira au mois de septembre
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo : Le free-to-play avec d’adorables créatures sortira au mois de septembre
Malgré la fermeture de son studio, le RPG Edge of Memories sortira bien cette année
pc ps5 xbox series
Malgré la fermeture de son studio, le RPG Edge of Memories sortira bien cette année
Xbox dévoile deux manettes Gears of War: E-Day en édition limitée
pc xbox series
Xbox dévoile deux manettes Gears of War: E-Day en édition limitée
Warhammer 40,000: Dawn of War IV évitera le bouchon de la rentrée et retarde sa sortie au mois de décembre
pc
Warhammer 40,000: Dawn of War IV évitera le bouchon de la rentrée et retarde sa sortie au mois de décembre
[MAJ] Project Sirius, le spin-off multijoueur de The Witcher, voit son équipe touchée par des licenciements
Bon plan : Les jeux The Witcher jusqu'à -85% sur GOG
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en août avec Kingdom Come Deliverance II, Hell is Us et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en août avec Kingdom Come Deliverance II, Hell is Us et d’autres
Amazon lâche définitivement ses MMO Lost Ark et Throne and Liberty, mais les deux jeux sont sauvés par des partenaires
pc ps5 xbox series
Amazon lâche définitivement ses MMO Lost Ark et Throne and Liberty, mais les deux jeux sont sauvés par des partenaires
Bubsy 4D sort une mise à jour gratuite « Black Hole » avec 15 niveaux et d’autres contenus supplémentaires
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Bubsy 4D sort une mise à jour gratuite « Black Hole » avec 15 niveaux et d’autres contenus supplémentaires
Ghost of Yotei va ressortir dans une édition « Complète », avec une nouvelle extension et un mode survie
ps5
Ghost of Yotei va ressortir dans une édition « Complète », avec une nouvelle extension et un mode survie
Helldivers 2 déploie une nouvelle mise à jour et rejoint dès aujourd’hui le PlayStation Plus Extra et Premium
pc ps5 xbox series
Helldivers 2 déploie une nouvelle mise à jour et rejoint dès aujourd’hui le PlayStation Plus Extra et Premium