Warhammer 40,000: Dawn of War IV évitera le bouchon de la rentrée et retarde sa sortie au mois de décembre

Septembre souffle un tout petit peu

Même si ce n’est pas cette raison qui est invoquée pour le report de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, on imagine que cela pèse un peu dans la balance. Initialement prévu pour le 17 septembre prochain, le jeu de King Art Games sortira finalement le 3 décembre. Le studio précise via son directeur créatif, Jan Theysen, que les derniers retours de la communauté l’ont poussé à vouloir améliorer davantage l’expérience avant la sortie en corrigeant quelques bugs et en améliorant le gameplay :

« En approchant des dernières étapes du développement, nous avons identifié une opportunité d’aller encore plus loin dans l’amélioration de Dawn of War IV afin de proposer l’expérience que nous avons toujours imaginée. Ce temps supplémentaire nous permettra de poursuivre l’optimisation des performances, de corriger les bugs et d’apporter les dernières touches au jeu, le tout afin de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible dès le premier jour »

Si vous vous procurez l’édition Commander du jeu, vous aurez toujours accès à quelques jours d’avance, mais ce sera à compter du 30 novembre. Le RTS doit naturellement décaler tout le reste de sa feuille de route, même si le fond du programme en lui-même ne change pas.