Warhammer 40,000: Dawn of War IV évitera le bouchon de la rentrée et retarde sa sortie au mois de décembre

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Comme tant d’autres studios, King Art Games ne s’attendait sans doute pas à ce que le mois de septembre soit aussi rempli lorsqu’il a annoncé la date de sortie de son jeu. Warhammer 40,000: Dawn of War IV était jusqu’ici prévu pour mi-septembre, soit au beau milieu d’un sacré chaos. Et si le titre a pour lui l’attrait d’une licence renommée et un genre qui profite de peu de concurrence, mieux vaut éviter tout risque.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV // Source : King Art Games

Septembre souffle un tout petit peu

Même si ce n’est pas cette raison qui est invoquée pour le report de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, on imagine que cela pèse un peu dans la balance. Initialement prévu pour le 17 septembre prochain, le jeu de King Art Games sortira finalement le 3 décembre. Le studio précise via son directeur créatif, Jan Theysen, que les derniers retours de la communauté l’ont poussé à vouloir améliorer davantage l’expérience avant la sortie en corrigeant quelques bugs et en améliorant le gameplay :

« En approchant des dernières étapes du développement, nous avons identifié une opportunité d’aller encore plus loin dans l’amélioration de Dawn of War IV afin de proposer l’expérience que nous avons toujours imaginée. Ce temps supplémentaire nous permettra de poursuivre l’optimisation des performances, de corriger les bugs et d’apporter les dernières touches au jeu, le tout afin de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible dès le premier jour »

Si vous vous procurez l’édition Commander du jeu, vous aurez toujours accès à quelques jours d’avance, mais ce sera à compter du 30 novembre. Le RTS doit naturellement décaler tout le reste de sa feuille de route, même si le fond du programme en lui-même ne change pas.

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Jaquette de Warhammer 40.000 : Dawn of War IV
Warhammer 40.000 : Dawn of War IV
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Date de sortie : 03/12/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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