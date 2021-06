The Last Oricru annoncé, un action-RPG porté sur les choix

En parallèle de l’annonce de son nouveau label Prime Matter, Koch Media nous a présenté plusieurs futurs jeux qu’ils éditeront. Parmi eux se trouve un certain The Last Oricru, un action RPG fraîchement annoncé, qui nous a montré une longue séquence de gameplay en petit comité en amont du Summer Game Fest. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se montre ambitieux.

Un action-RPG ambitieux ?

Projet porté par les p’tits gars de Gold Knights, un studio tchèque situé à Prague, The Last Oricru est la concrétisation d’un titre indépendant en développement depuis de longues années, LostHero. Présenté comme un action-RPG à la troisième personne, le titre ne cache pas ses inspirations à de grands noms, Dark Souls en tête.

Sur le papier, The Last Oricru a tout d’un pot-pourri avec un joli mélange de tout ce qui est réalisable dans son domaine : jeu de rôle avec un héros principal, qui devra régler divers conflits avec de l’infiltration, des combats de boss à la Souls avec esquive et parade, des statistiques à monter (intelligence, dextérité, vigueur…), de l’équipement à dénicher avec un système de poids, des énigmes, un système de choix mais aussi de la coopération.

Par ailleurs, sur les premières séquences de jeu, on a pu voir que chaque item pouvait être amélioré, permettant de personnaliser comme bon vous semble votre personnage. L’arsenal est quant à lui somme toute classique, avec des armes traditionnelles au corps-à-corps ou magiques et l’on nous parle aussi d’affrontements à plus grande échelle avec des paquets d’ennemis qui pourraient vous prendre pour cible.

Des choix au centre de l’aventure

Toutes les cases sont donc cochées. Cependant, les développeurs souhaitent mettre en avant leur système de choix avec des actions qui auront de réelles répercussions. On a par exemple pu voir diverses séquences de gameplay où en fonction de nos choix, les conséquences étaient bien différentes et pouvaient mener à des batailles ou des approches qui varient. A vous de choisir vos alliés, qui vous allez aider et qui vous allez trahir, chaque décision ayant un impact sur votre avancée et votre réputation auprès de certains personnages.

Bien sûr, il s’agit d’une mécanique qu’il faudra juger sur le long terme et qui montrera toute l’étendue de ses possibilités sur une partie complète mais les ambitions sont alléchantes : « chaque choix compte » nous soufflent les développeurs. Une promesse qui permettra sans doute de rehausser un peu l’intérêt du jeu qui montre une rigidité assez importante et une interface austère dans ses premières images, bien qu’il soit encore en développement.

The Last Oricru vise une sortie courant 2022 sur PC et sortira sur consoles nouvelle génération, PS5 et Xbox Series. Le jeu sortira en version physique et en numérique. Pour plus d’informations sur l’E3 2021 et le Summer Game Fest, rendez-vous sur notre page dédiée.