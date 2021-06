Deviation Games : des anciens de Treyarch sur un jeu PlayStation

Deviation Games est venu sur la scène du Summer Game Fest pour annoncer la création du studio ainsi qu’un partenariat avec PlayStation pour le développement d’un jeu exclusif.

Sony continue de contre-attaquer

Sony continue sa stratégie d’aide à la création de studios pour s’assurer de l’exclusivité de leurs premiers projets, au lieu de les créer eux-mêmes ou de les racheter comme Microsoft par exemple. Après Haven Studios et Firewalk Studios, c’est donc au tour de Deviation Games.

A la tête de cette nouvelle entreprise qui compte déjà plus d’une centaine d’employés, on retrouve Dave Anthony et Jason Blundell, des anciens de Treyarch, qui ont donc travaillé sur les Call of Duty Black Ops. On crédite également Blundell comme étant l’un des pères du fameux mode Zombies si cher aux fans de la série.

Aucun détail sur ce qu’ils sont actuellement en train de faire en dehors du fait qu’il s’agira de la création d’une nouvelle grosse licence pour le compte de PlayStation. Ils signalent tout de même que leur philosophie est de faire différemment des autres, donc on les imagine mal nous proposer un simple clone de Call of au final.

Rendez-vous probablement dans quelques années pour les premières informations concrètes autour de leur jeu.