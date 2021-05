Summer Game Fest : Koch Media aura droit à sa propre conférence le 11 juin

Et un rendez-vous de plus à noter dans votre calendrier. Alors que le Summer Game Fest va lancer le grand départ des festivités côté conférences avec un show d’ouverture le 10 juin, on apprend que l’éditeur et distributeur Koch Media va avoir droit à sa propre présentation.

Qu’attendre de la conférence ?

New Event Added – Friday, June 11, Noon PT / 3 PM ET. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO — Summer Game Fest (@summergamefest) May 28, 2021

Koch Media nous donne donc rendez-vous pour le 11 juin à 21 heures pour nous en dire plus sur son portfolio et les prochains jeux à être édités. Pour rappel, Koch Media appartient à Embracer Group (qui possède THQ Nordic), qui possède maintenant des dizaines de studios. Ce show sera donc certainement l’occasion d’en apprendre plus sur les jeux en provenance de chez Deep Silver, et forcément, tous les regards se tournent du côté de la licence Saints Row, dont on attend un nouvel épisode.

On est également curieux de voir si le nouveau TimeSplitters va refaire parler de lui, même s’il semble encore bien trop tôt pour cela. Et qui sait, on peut se prendre à rêver du retour de Dead Island 2, même si l’on va éviter de s’enthousiasmer.

On est en tout cas curieux de voir comment Koch Media va présenter tout cela, étant donné que c’est la première fois qu’il organise un événement de ce genre autour de l’E3 (et du Summer Game Fest). Le tweet nous renvoie vers un mystérieux site, nommé weknowsomethingyoudontknow.com, qui devrait être l’endroit où la présentation sera diffusée le jour J.