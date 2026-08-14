Suite à la réception mitigé de Beast of Reincarnation, son réalisateur reconnaît que le jeu mérite d’être amélioré

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Avec Beast of Reincarnation, Game Freak aurait pu prouver qu’il avait finalement les moyens de ses ambitions, et qu’il ne fallait pas résumer le studio à ses jeux Pokémon. Le destin en aura décidé autrement puisque le jeu a eu droit à une réception des plus mitigées, même s’il y a des choses à sauver ici. Pour tenter de se rattraper, l’équipe en charge du projet va multiplier les patchs, et son réalisateur reconnait lui-même que les points soulevés par la critique et le public sont valables.

Beast of Reincarnation // Source : Game Freak

Pas question de faire (totalement) l’autruche

Dans une interview chez 4Gamer (traduite par Automaton), Kota Furushima n’esquive pas la question de la réception compliquée de Beast of Reincarnation. Il admet que certaines parties du jeu ne répondent pas aux attentes, et se dit être désolé pour tout ce qui n’a pas trouvé écho auprès du public :

« Je pense sincèrement qu’il reste des aspects du jeu qui nécessitent toute notre attention. Je suis vraiment désolé que certaines parties du jeu n’aient pas offert une expérience suffisamment agréable. »

Le réalisateur précise que le jeu a encore besoin d’être amélioré suite à ces retours, et le premier patch majeur sorti il y a quelques jours est un premier pas dans ce sens. À l’avenir, il sera question d’améliorer le rythme de l’histoire, de revoir les fenêtres de parades ou encore de passer les cinématiques si l’envie nous en prend. Tout en corrigeant une version PC qui est aussi pas mal décriée.

Histoire de voir également le verre à moitié plein, il précise aussi qu’il est content de voir que certains détails sont plébiscités, comme le duo entre Emma et Koo, ou encore l’atmosphère globale du titre. Une bonne base qui a malheureusement été insuffisante pour faire l’unanimité.

Beast of Reincarnation est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Date de sortie : 04/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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