Suite à la réception mitigé de Beast of Reincarnation, son réalisateur reconnaît que le jeu mérite d’être amélioré

Pas question de faire (totalement) l’autruche

Dans une interview chez 4Gamer (traduite par Automaton), Kota Furushima n’esquive pas la question de la réception compliquée de Beast of Reincarnation. Il admet que certaines parties du jeu ne répondent pas aux attentes, et se dit être désolé pour tout ce qui n’a pas trouvé écho auprès du public :

« Je pense sincèrement qu’il reste des aspects du jeu qui nécessitent toute notre attention. Je suis vraiment désolé que certaines parties du jeu n’aient pas offert une expérience suffisamment agréable. »

Le réalisateur précise que le jeu a encore besoin d’être amélioré suite à ces retours, et le premier patch majeur sorti il y a quelques jours est un premier pas dans ce sens. À l’avenir, il sera question d’améliorer le rythme de l’histoire, de revoir les fenêtres de parades ou encore de passer les cinématiques si l’envie nous en prend. Tout en corrigeant une version PC qui est aussi pas mal décriée.

Histoire de voir également le verre à moitié plein, il précise aussi qu’il est content de voir que certains détails sont plébiscités, comme le duo entre Emma et Koo, ou encore l’atmosphère globale du titre. Une bonne base qui a malheureusement été insuffisante pour faire l’unanimité.

Beast of Reincarnation est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.