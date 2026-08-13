Mafia: Definitive Edition ferait l’objet prochainement d’une sortie sur PS5 et Xbox Series

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La série Mafia est récemment revenu aux sources de l’esprit de la licence avec son opus Old Country, grâce notamment à un décor planté en pleine Sicile des années 1900. Un titre réussi auquel s’ajoutera demain le DLC « Homme d’honneur ». Mais le point de départ de la licence remonte à 2002 et au tout premier épisode, remaké en 2020 sous le nom Mafia: Definitive Edition, à destination des consoles d’ancienne génération. Aujourd’hui, un listing révèle qu’un nouveau portage pourrait bien arriver.

mafia definitive edition
Mafia: Definitive Edition // Source : 2K Games

La vraie Definitive cette fois ?

Comme souvent, l’indice nous provient de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’organisme américain de classification de jeux vidéo : Mafia: Definitive Edition s’apprêterait à débarquer sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One sous forme de remake du premier, 2K Games prépare visiblement une version que l’on imagine encore plus jolie et performante techniquement pour les consoles d’actuelle génération. En revanche, aucune mention pour l’instant de la Switch 2, en sachant qu’aucun opus de la célèbre saga n’est sorti sur les machines hybrides de Nintendo.

Avec la Gamescom qui approche, une petite annonce publique pourrait être faite à cette occasion pour officialiser la chose et nous donner rendez-vous avec une date de sortie.

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Jaquette de Mafia : Definitive Edition
Mafia : Definitive Edition
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Date de sortie : 28/09/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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