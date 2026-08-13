Mafia: Definitive Edition ferait l’objet prochainement d’une sortie sur PS5 et Xbox Series

La vraie Definitive cette fois ?

Comme souvent, l’indice nous provient de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’organisme américain de classification de jeux vidéo : Mafia: Definitive Edition s’apprêterait à débarquer sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One sous forme de remake du premier, 2K Games prépare visiblement une version que l’on imagine encore plus jolie et performante techniquement pour les consoles d’actuelle génération. En revanche, aucune mention pour l’instant de la Switch 2, en sachant qu’aucun opus de la célèbre saga n’est sorti sur les machines hybrides de Nintendo.

Avec la Gamescom qui approche, une petite annonce publique pourrait être faite à cette occasion pour officialiser la chose et nous donner rendez-vous avec une date de sortie.