Resonance: A Plague Tale Legacy – Une bande annonce orientée histoire avant le lancement à la fin du mois

Ouvrez les portes du dédale

Au milieu du marasme ambiant de l’industrie, prise entre les licenciements, les reventes à des puissances étatiques ou encore les décisions commerciales suscitant l’ire des joueurs, Resonance: A Plague Tale Legacy se fraie un chemin jusqu’à sa sortie, qui ne devrait pas être décalée. Deux semaines avant sa sortie, ce spin-off préquelle à A Plague Tale: Innocence se dévoile une dernière fois, cette fois-ci en mettant en avant son personnage principal, Sophia, ainsi que le gigantesque et inquiétant labyrinthe du Minotaure.

Présenté le 8 juin 2025 lors du Xbox Games Showcase, Resonance: A Plague Tale Legacy laissera de côté Amicia et Hugo de Rune pour se concentrer sur Sophia, une contrebandière détentrice d’un étrange artefact que l’on rencontre dans Requiem et qui nous emmène sur son navire, La Rascasse. Se déroulant 15 ans avant les événements du premier jeu, Resonance s’intéresse aux premières années d’activité du personnage, à un moment où un braquage manqué à Venise coûte la vie à ses proches.

En fuite aux côtés de Leni, elle s’échoue avec sa comparse sur les rives de l’île du Minotaure. On remarque assez vite avec cette bande-annonce que les portes du labyrinthe vont s’ouvrir, que des énigmes sont cachées partout dans le dédale et qu’un étrange pouvoir semble affecter les sens et la santé mentale de nos personnages. Le Minotaure pourrait bien être de la partie, mais on a plus l’impression, à l’heure actuelle, de se retrouver au point zéro de la Macula, la terrible maladie touchant le sang et liée aux invasions de rats et aux pandémies de peste noire. Remarquez, difficile d’imaginer un A Plague Tale sans la Macula…

Pour avancer et percer les secrets de l’île, il faudra jouer avec la lumière, affronter de terribles choses et… Se battre ! Plus action que les deux autres titres de la franchise, Resonance: A Plague Tale Legacy va nous mettre aux commandes d’une Sophia apte à faire parler la lame, les poings et les pieds. Le tout sera par ailleurs accompagné d’un système de progression reposant sur un arbre de compétence et de l’équipement à débusquer. Rendez-vous le 27 août !