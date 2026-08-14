Resonance: A Plague Tale Legacy – Une bande annonce orientée histoire avant le lancement à la fin du mois

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Il y a un peu mois de deux mois, nous vous livrions nos premières impressions sur Resonance: A Plague Tale Legacy, soulignant au passage le fait que la sortie de A Plague Tale: Requiem remontait à presque quatre ans.  On en ressortait rassuré sur la capacité d’Asobo à s’orienter vers l’action pour raconter un autre chapitre dans cet univers. Attendu pour le 27 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass, le titre se lance dans sa dernière ligne droit pré-sortie avec l’inévitable story trailer.

Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : Asobo

Ouvrez les portes du dédale

Au milieu du marasme ambiant de l’industrie, prise entre les licenciements, les reventes à des puissances étatiques ou encore les décisions commerciales suscitant l’ire des joueurs, Resonance: A Plague Tale Legacy se fraie un chemin jusqu’à sa sortie, qui ne devrait pas être décalée. Deux semaines avant sa sortie, ce spin-off préquelle à A Plague Tale: Innocence se dévoile une dernière fois, cette fois-ci en mettant en avant son personnage principal, Sophia, ainsi que le gigantesque et inquiétant labyrinthe du Minotaure.

Présenté le 8 juin 2025 lors du Xbox Games Showcase, Resonance: A Plague Tale Legacy laissera de côté Amicia et Hugo de Rune pour se concentrer sur Sophia, une contrebandière détentrice d’un étrange artefact que l’on rencontre dans Requiem et qui nous emmène sur son navire, La Rascasse. Se déroulant 15 ans avant les événements du premier jeu, Resonance s’intéresse aux premières années d’activité du personnage, à un moment où un braquage manqué à Venise coûte la vie à ses proches.

En fuite aux côtés de Leni, elle s’échoue avec sa comparse sur les rives de l’île du Minotaure. On remarque assez vite avec cette bande-annonce que les portes du labyrinthe vont s’ouvrir, que des énigmes sont cachées partout dans le dédale et qu’un étrange pouvoir semble affecter les sens et la santé mentale de nos personnages. Le Minotaure pourrait bien être de la partie, mais on a plus l’impression, à l’heure actuelle, de se retrouver au point zéro de la Macula, la terrible maladie touchant le sang et liée aux invasions de rats et aux pandémies de peste noire. Remarquez, difficile d’imaginer un A Plague Tale sans la Macula…

Pour avancer et percer les secrets de l’île, il faudra jouer avec la lumière, affronter de terribles choses et… Se battre ! Plus action que les deux autres titres de la franchise, Resonance: A Plague Tale Legacy va nous mettre aux commandes d’une Sophia apte à faire parler la lame, les poings et les pieds. Le tout sera par ailleurs accompagné d’un système de progression reposant sur un arbre de compétence et de l’équipement à débusquer. Rendez-vous le 27 août !

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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On a joué à Resonance: A Plague Tale Legacy : le pari le plus risqué d’Asobo

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Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio

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