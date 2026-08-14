Sam Barlow (Immortality) dévoile les premiers détails sur son prochain jeu horreur futuriste : Precognition

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Peu de réalisateurs ont une patte aussi unique que celle de Sam Barlow dans l’industrie. L’artiste a su marquer les esprits avec Her Story avant de nous fasciner avec Immortality, c’est pourquoi il va de soi que son prochain projet est attendu de pied ferme. Même s’il ne peut pas trop en dire pour le moment, il peut au moins nous donner quelques détails sur Precognition, anciennement connu sous le nom de code Project C.

Precognition // Source : Half Mermaid

Connaître le futur, c’est aussi le changer

Sam Barlow a donné de ses nouvelles durant le Kinetic Publishing Showcase, pour une raison bien précise puisque c’est chez cet éditeur que Precognition a trouvé refuge. Dans ce nouveau jeu, on suivra l’aventure de Diana, une femme dont l’implant neuronal lui cause des visions venues du futur. Et comme elle sait ce qui va se passer, n’importe laquelle de ses actions à partir de ces connaissances va changer ce-dit futur, parce que les voyages temporels, le destin, toutes ces choses-là, c’est sacrément compliqué.

Pour les besoins de ce titre, Sam Barlow et Half Mermaid ont décidé de s’entourer d’un réalisateur qui est à l’aise avec ce genre de récit dystopique. Barlow explique dans cette vidéo avoir presque réalisé une sorte de « speed-dating » avec plusieurs réalisateurs, avant de retenir un nom : celui de Brandon Cronenberg.

Vous l’aurez deviné assez facilement, il s’agit ici du fiston de David Cronenberg, réalisateur émérite passé roi dans l’art des films étranges. Brandon Cronenberg n’est pas aussi connu que son père, mais il compte malgré tout quelques films à son actif et compte bien prouver tout son talent avec ce partenariat des plus intrigants.

Cependant, il faudra se montrer patients pour le découvrir, étant donné que Precognition n’arrivera pas avant 2028. Une page Steam vient cependant d’être mise en ligne.

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On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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