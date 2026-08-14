Sam Barlow (Immortality) dévoile les premiers détails sur son prochain jeu horreur futuriste : Precognition

Connaître le futur, c’est aussi le changer

Sam Barlow a donné de ses nouvelles durant le Kinetic Publishing Showcase, pour une raison bien précise puisque c’est chez cet éditeur que Precognition a trouvé refuge. Dans ce nouveau jeu, on suivra l’aventure de Diana, une femme dont l’implant neuronal lui cause des visions venues du futur. Et comme elle sait ce qui va se passer, n’importe laquelle de ses actions à partir de ces connaissances va changer ce-dit futur, parce que les voyages temporels, le destin, toutes ces choses-là, c’est sacrément compliqué.

Pour les besoins de ce titre, Sam Barlow et Half Mermaid ont décidé de s’entourer d’un réalisateur qui est à l’aise avec ce genre de récit dystopique. Barlow explique dans cette vidéo avoir presque réalisé une sorte de « speed-dating » avec plusieurs réalisateurs, avant de retenir un nom : celui de Brandon Cronenberg.

Vous l’aurez deviné assez facilement, il s’agit ici du fiston de David Cronenberg, réalisateur émérite passé roi dans l’art des films étranges. Brandon Cronenberg n’est pas aussi connu que son père, mais il compte malgré tout quelques films à son actif et compte bien prouver tout son talent avec ce partenariat des plus intrigants.

Cependant, il faudra se montrer patients pour le découvrir, étant donné que Precognition n’arrivera pas avant 2028. Une page Steam vient cependant d’être mise en ligne.