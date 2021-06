Death Stranding Director’s Cut s’annonce sur PlayStation 5

Au cours du Summer Game Fest 2021 et à l’issue d’une conversation entre Geoff Keighley et Hideo Kojima qui ne semblait pas déboucher sur grand-chose, un trailer est subitement venu annoncer un titre qui n’était pas particulièrement attendu, quoique logique compte tenu de ce début de génération de consoles : Death Stranding Director’s Cut.

Metal Gear Stranding

Le titre de Kojima Productions compte bel et bien faire partie des productions profitant du coup de pinceau qu’offre la PlayStation 5, et cette annonce se fait au cours d’une vidéo typiquement « kojimesque ».

On peut apercevoir Sam, le héros du jeu, se saisir d’un carton et entrer à l’intérieur à la manière d’un certain Snake dans Metal Gear Solid, le tout dans une base bien gardée adressant certainement un clin d’œil à Shadow Moses, lieu des péripéties du soldat au bandana.

Death Stranding Director’s Cut constitue donc une version améliorée du jeu de base et semble apporter du 60 fps ainsi que du contenu inédit. Cette mouture arrivera prochainement sur PlayStation 5.