Back 4 Blood s’illustre dans un nouveau trailer, et dévoile les dates de sa bêta

Toujours prévu pour le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Back 4 Blood, qui nous avait pas mal convaincu sur sa version alpha, s’est également montré assez furtivement lors du Summer Game Fest. Une bêta pointera aussi le bout de sa truffe dès cet été.

Une bêta en approche

Sur cette nouvelle bande-annonce, rien de bien nouveau à se mettre sous la dent. Effectivement, le trailer nous montre ce que l’on sait déjà à propos du soft à savoir des tripotées de zombies à dézinguer, des infectés spéciaux à éliminer, et l’aspect coopération du soft qui se limitera jusqu’à quatre joueurs à ligne, en sus d’un mode PvP.

Qui plus est, le plus gros de la mécanique passera par le système de cartes, qui a été montré dernièrement. Pour le reste, la seule grosse information de Back 4 Blood sera la date de sa bêta fermée. Celle-ci prendra place du 5 au 9 août prochain pour ceux qui ont précommandé le soft. Pour les autres joueurs, une bêta ouverte arrivera dans la foulée, soit du 12 au 16 Août prochain. Au passage, ladite bêta supportera cross-gen et cross-play, rien que ça.

Back 4 Blood sera de sortie le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Du gameplay supplémentaire sera montré plus en détails lors du PVP Showcase de l’E3 le 13 juin prochain à 23h, et se focalisera plus en profondeur sur le PvP.