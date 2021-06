Evil Dead: The Game s’exhibe avec du gameplay bien sanguinolent

Comme promis, Evil Dead: The Game s’est bel et bien dévoilé avec du gameplay via un long trailer lors du Summer Game Fest. L’occasion pour le titre de Saber Interactive de nous montrer ses mécaniques de jeu et ses personnages jouables en action.

Dézinguage de cadavéreux en masse

Dans une vidéo de gameplay commentée par Bruce Campbell himself campant le mythique Ash – ou surnommé Ashy Slashy -, le titre nous permettra de jouer en coopération en ligne en Pvp. Il sera possible de jouer du côté des chasseurs de démons issus de Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darkness ou encore Ash VS. Evil Dead, voire de jouer du côté des démons où vous pourrez utiliser votre pouvoir de possession pour stopper vos adversaires.

Plus de 25 armes seront au programme, et Evil Dead: The Game semble incontestablement fidèle à la licence cinématographique rien que pour ses exécutions sanglantes et violentes à souhait. De plus, cerise sur le gâteau, vous pourrez même conduire l’iconique voiture Delta de Ash comme le montre le trailer, et un arbre à compétences sera de la partie pour les nombreux protagonistes jouables.

Il faut bien l’admettre, le titre parait prometteur, même s’il nous tarde d’en voir beaucoup plus pour confirmer cela. Et ce sera certainement le cas bientôt, car de nouveaux trailers de gameplay sous forme d’épisodes débouleront visiblement prochainement sans plus de précisions, histoire de nous en montrer un peu plus.

Evil Dead: The Game est toujours programmé pour arriver cette année sans plus de précisions sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.