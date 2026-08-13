Project Sirius, le spin-off multijoueur de The Witcher, voit son équipe touchée par des licenciements

Neuf personnes sont concernées

L’information nous vient de Kotaku : des licenciements viennent de toucher l’équipe s’occupant du jeu multi Project Sirius, dont on ne sait pas grand-chose à part qu’il se déroule dans l’univers de The Witcher, et que The Molasses Flood, studio derrière le projet, a été complètement absorbé par CD Projekt Red l’an dernier.

Neuf membres de l’équipe se seraient donc vu indiquer le chemin de la sortie, tandis que neuf autres auraient été redirigés sur d’autres projets du studio, sans savoir précisément lesquelles. Ces changements portent le total d’employés sur le développement à 65 personnes si l’on se réfère au total des 83 indiqué par CD Projekt en mai dernier.

Toujours selon Kotaku, le projet semblait bien avancer depuis ce printemps. On imagine donc que le studio polonais considère que la route est droite et qu’il peut se permettre une telle réorganisation. À moins que les raisons soient toutes autres. Quoi qu’il en soit, CD Projekt ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette décision, et on pense comme d’habitude aux personnes licenciées.