Dernière vidéo concernant nos bilans de l’E3 2021 : on s’attarde désormais sur les grands absents de l’événement. On les attendait ou on aurait aimé les voir, plusieurs jeux ou plusieurs grands noms n’étaient pas là. Bayonetta 3, Beyond Good & Evil 2 ou encore la probable Switch Pro, on en parle dans cette vidéo. Retrouvez tous nos autres bilans et toute l’actualité de l’E3 2021 sur notre page dédiée.