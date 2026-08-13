Xbox dévoile deux manettes Gears of War: E-Day en édition limitée

Une pour Marcus, une pour Dom

Dévoilées comme souvent en grande pompe avec un trailer dédié, les nouvelles manettes Xbox consacrées à Gears of War: E-Day ne font pas dans la dentelle, à l’image de l’ambiance de la licence. Parmi les deux coloris présentés, l’un d’entre eux est d’ailleurs personnalisable.

On démarre avec la manette rouge et noire censée représenter le chaos amené par l’apparition des puits d’émergence sur Sera, depuis lesquels surgissent avec brutalité les Locustes. Il s’agit de la plus « sobre » des deux et le mélange est particulièrement réussi avec des détails présents un peu partout sur la manette, avec en tête la zone rouge rendant transparent le centre de la manette, dont la croix, la base du joystick et le bouton X, mais aussi les gâchettes LT et RT. La manette est d’ores et déjà précommandable au prix de 89,99 €.

L’autre pad nous propose un design plus agressif et il nous vient de l’illustrateur britannique de heavy metal Luke Preece. Tout repose sur une coque supérieure où est représentée un crâne au sommet de deux Lanceurs croisés et entouré d’autres crânes. L’autre particularité de celle-ci, c’est qu’elle sera personnalisable via le Xbox Design Lab. Seul souci, il va falloir attendre le 30 septembre pour pouvoir la customiser à notre goût.

Tous les détails sont à retrouver sur le Xbox Wire, où l’on apprend aussi que les deux manettes pourront être accompagnées d’une station de charge 8BitDo Ultimate elle aussi aux couleurs du titre de The Coalition.

Gears of War: E-Day sortira le 6 octobre sur PC et Xbox Series, et la session de beta ouverte commence ce 13 août pour se terminer le 17 août.