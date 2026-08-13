Xbox dévoile deux manettes Gears of War: E-Day en édition limitée

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Les plus taquins d’entre vous s’amusent parfois à dire que, sur cette génération de consoles, il y a plus de coloris de manettes que de jeux first party de la part des constructeurs. Pas faux, mais ce qui est certain, c’est qu’on a du choix pour nos petits doigts. Et chez Xbox, s’il y a bien une chose qui ne change pas en mal, c’est l’amour du pad. Afin de préparer la sortie en octobre de Gears of War E-Day, la marque a prévu des manettes en édition limitée à l’image du jeu.

Les manettes Xbox édition limitée Gears of War: E-Day // Source : Xbox

Une pour Marcus, une pour Dom

Dévoilées comme souvent en grande pompe avec un trailer dédié, les nouvelles manettes Xbox consacrées à Gears of War: E-Day ne font pas dans la dentelle, à l’image de l’ambiance de la licence. Parmi les deux coloris présentés, l’un d’entre eux est d’ailleurs personnalisable.

On démarre avec la manette rouge et noire censée représenter le chaos amené par l’apparition des puits d’émergence sur Sera, depuis lesquels surgissent avec brutalité les Locustes. Il s’agit de la plus « sobre » des deux et le mélange est particulièrement réussi avec des détails présents un peu partout sur la manette, avec en tête la zone rouge rendant transparent le centre de la manette, dont la croix, la base du joystick et le bouton X, mais aussi les gâchettes LT et RT. La manette est d’ores et déjà précommandable au prix de 89,99 €.

L’autre pad nous propose un design plus agressif et il nous vient de l’illustrateur britannique de heavy metal Luke Preece. Tout repose sur une coque supérieure où est représentée un crâne au sommet de deux Lanceurs croisés et entouré d’autres crânes. L’autre particularité de celle-ci, c’est qu’elle sera personnalisable via le Xbox Design Lab. Seul souci, il va falloir attendre le 30 septembre pour pouvoir la customiser à notre goût.

Tous les détails sont à retrouver sur le Xbox Wire, où l’on apprend aussi que les deux manettes pourront être accompagnées d’une station de charge 8BitDo Ultimate elle aussi aux couleurs du titre de The Coalition.

Gears of War: E-Day sortira le 6 octobre sur PC et Xbox Series, et la session de beta ouverte commence ce 13 août pour se terminer le 17 août.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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