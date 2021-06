Tiny Tina’s Wonderlands arrivera début 2022

Tiny Tina’ Wonderlands était probablement l’un des secrets les moins bien gardés de cette période de conférences estivales. Il s’agissait effectivement de l’annonce de nouveau jeu Gearbox de la soirée de lancement du Summer Game Fest.

Le DLC devient un jeu complet

Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit d’un spin-off de la série Borderlands, qui explique probablement le soutien très décevant du dernier épisode au niveau du contenu post-sortie. Tout fait évidemment penser à Tiny Tina et la Forteresse du Dragon., le légendaire DLC de Borderlands 2.

On devrait rester dans l’idée d’une campagne de jeu de rôle dont la Maîtresse de Jeu est Tiny Tina qui servira une nouvelle fois de narratrice. L’aventure ne devrait donc pas exactement être canonique et se permettra d’aller encore plus loin dans l’absurdité que la série principale.

Il ne s’agit pas d’un simple skin Fantasy puisque la dimension RPG devrait être beaucoup plus poussée. On nous promet de pouvoir faire faire nos propres personnages et de les customiser de manière beaucoup plus précise que dans la série principale. On aura toujours des flingues mais aussi de la magie.

Noice, Tiny Tina’s Wonderlands

Il ne s’agit pas d’une extension mais bien un jeu triple A à part entière avec un long scénario, de la coop jusqu’à quatre et du contenu endgame. Randy Pitchford affirme que cela fait 10 ans que l’équipe travaille sur le projet. Mais l’un des aspects les plus enthousiasmants est certainement le casting vocal.

En plus d’Ashly Burch qui reprend son rôle de Tiny Tina, nous avons Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) qui interprétera le Captain Valentine, l’humoriste Wanda Sykes sera Frette le Robot et Will Arnett (Bojack Horseman et Arrested Development) sera l’antagoniste, le Seigneur Dragon.

Il n’est pas très étonnant de voir Gearbox mettre en avant le personnage qui aura également une place de choix dans l’adaptation filmique de la série où le but pour Lilith et les autres n’est pas de chercher une Arche mais de protéger Tina.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira début 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (en simultanée sur Steam et Epic Games Store pour qu’il n’y ait pas de jaoux cette fois-ci).