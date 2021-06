Payday 3 sera édité par Prime Matter et lâche un nouvel artwork

Toujours attendu pour un lointain horizon 2023, Payday 3 a fait un rapide passage lors de cette cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest. Le titre a profité du segment de Koch Media dédié à l’annonce de son nouveau label pour dire qu’il était toujours vivant et que le développement avançait bien.

Un nouveau key art dévoilé

Malheureusement, c’est tout ce qu’il faut retenir. Starbreeze a annoncé sa collaboration avec Prime Matter pour l’édition. Le studio en a profité pour dévoiler un nouvel artwork, que vous pouvez apercevoir un peu plus bas dans l’article, et nous rassure sur l’avancement sur développement. Mais toujours pas de gameplay ou d’informations croustillantes, il faudra se contenter d’une sortie fixée à 2023 sur PC et consoles.