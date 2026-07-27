Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026
La période estivale est déjà bien entamée et cela n’empêche pas les sorties de s’enchainer. Le mois d’août est à nos portes, et si vous ne savez pas à quoi jouer dans les prochaines semaines, pas de panique : voici toutes les sorties jeux à venir sur PC et consoles avec du Souls-like, un hommage à GoldenEye, du Marvel Tokon, du Star Wars et du Plague Tale.
On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026.
Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ?
Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là.
La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026
Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de août 2026.
4 août
- Beast of Reincarnation (PC, PS5, Xbox Series)
- Big Walk (PC, PS5, Switch 2)
- Kynseed (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Korea. IL-2 Series (PC, accès anticipé)
- HellSlave II: Judgment of the Archon (PC)
5 août
- Akatori (PC)
- Gunstoppable (PC)
6 août
- Marvel Tōkon: Fighting Souls! (PC, PS5)
- Sovereign Tower (PC)
- ReStory (PC)
- Lies of P (Switch 2)
- Obakeidoro 2: Chase & Seek (Switch 2, Switch)
- Monsters are Coming (Xbox Series)
- Capy Castaway (PC)
- Echobreaker (PC)
11 août
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Switch 2)
- Grounded 2 (PS5)
- Agent 64: Spies Never Die (PC accès anticipé)
- Echoes of Mystralia (PC accès anticipé)
13 août
- Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series)
- Wild Blue Skies (PC, PS5, Xbox Series)
- Defender of the Crown: The Legend Returns (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Duskfade (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Skatesterre (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Rivage (PC, PS5, Xbox Series)
- Dash’n’Drops (PC accès anticipé)
- Panzer Knights: Commander’s Edition (PS5, Xbox Series)
14 août
- Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series)
18 août
- The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Entropy (PC)
- REKA (PC)
19 août
- Space Tales (PC)
20 août
- Mortal Shell II (PC, PS5, Xbox Series)
- The Witch’s Bakery (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Steins;Gate Re:Boot (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch, Switch 2)
25 août
- Aliens: Fireteam Elite 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Once Human (PS5, Xbox Series)
26 août
- Brigandine: Abyss (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
27 août
- Resonance: A Plague Tale Legacy (PC, PS5, Xbox Series)
- Star Wars Zero Company (PC, PS5, Xbox Series)
- Kalanoro (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Lou’s Lagoon (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Aggelos 2 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2)
28 août
- Captain Tsubasa 2: World Fighters (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Elden Ring (Switch 2)
31 août
- Breathedge 2 (PC accès anticipé)
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