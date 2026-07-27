Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

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La période estivale est déjà bien entamée et cela n’empêche pas les sorties de s’enchainer. Le mois d’août est à nos portes, et si vous ne savez pas à quoi jouer dans les prochaines semaines, pas de panique : voici toutes les sorties jeux à venir sur PC et consoles avec du Souls-like, un hommage à GoldenEye, du Marvel Tokon, du Star Wars et du Plague Tale.

Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation // Source : ActuGaming

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026.

Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ?

Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là.

La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026

Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de août 2026.

4 août

5 août

  • Akatori (PC)
  • Gunstoppable (PC)

6 août

11 août

13 août

14 août

  • Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series)

18 août

19 août

  • Space Tales (PC)

20 août

25 août

26 août

27 août

28 août

31 août

  • Breathedge 2 (PC accès anticipé)

Où acheter les jeux physique au meilleur prix en août ?

Et si vous aimez les boîtes (tant qu’il y en a encore), pensez à précommander/acheter vos jeux via les box plus bas, qui permettent de soutenir financièrement le site.

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

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