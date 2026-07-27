Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026.

Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ?

Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là.

La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026

Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de août 2026.

4 août

5 août

Akatori (PC)

Gunstoppable (PC)

6 août

11 août

13 août

14 août

Mafia: The Old Country – Man of Honor (PC, PS5, Xbox Series)

18 août

19 août

Space Tales (PC)

20 août

25 août

26 août

Brigandine: Abyss (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

27 août

28 août

31 août

Breathedge 2 (PC accès anticipé)

Où acheter les jeux physique au meilleur prix en août ?

Et si vous aimez les boîtes (tant qu’il y en a encore), pensez à précommander/acheter vos jeux via les box plus bas, qui permettent de soutenir financièrement le site.