Planet of Lana : Une aventure colorée arrive en 2022 sur Xbox One, Xbox Series et PC

Les créations indépendantes sont également à l’honneur durant le Summer Game Fest 2021, et c’est un très joli titre intitulé Planet of Lana qui se montre en vidéo, et qui devrait charmer les possesseurs de Xbox et de PC à compter de l’année prochaine.

Une production indé au charme indéniable

Le premier élément qui nous frappe à l’issue des deux minutes de trailer c’est sans aucun doute les graphismes du titre édité par Thunderful. Présenté comme « fait main », le style graphique de Planet of Lana constituera sans aucun doute l’un des points forts du jeu.

Premier travail du studio suédois Wishfully, celui-ci prendra la forme d’une aventure en 2D mettant en scène l’histoire d’une petite fille prénommée Lana partie à la recherche de sa sœur, aux côtés de son compagnon tout mignon, Mui.

Le soft base d’ailleurs son gameplay sur la relation qu’entretiennent les deux acolytes. Le joueur devra participer à des séquences de plateforme, résoudre des puzzles et se faufiler à l’abri du regard de machines et autres créatures hostiles ayant perturbé la quiétude du monde verdoyant et coloré de Lana.

Planet of Lana arrivera en 2022 sur Xbox One, Xbox Series et sur PC via Steam et Windows 10.