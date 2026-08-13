Marvel’s Wolverine nous donne de nouvelles informations grâce aux premières previews (histoire, gameplay, exploration…)

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PlayStation a passé la seconde en ce qui concerne la com’ autour de Marvel’s Wolverine. Après un trailer scénaristique il y a quelques semaines, ou l’annonce toute fraiche de PS5 et DualSense limitées, voilà que les premières previews du jeu tombent. Un aperçu étoffé de la prochaine grosse production d’Insomniac Games dont on peut retirer pas mal d’informations supplémentaires.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Une adaptation aussi classique qu’efficace ?

Grâce aux rares images de Marvel’s Wolverine dont nous disposions jusqu’ici et grâce à des interviews données par l’équipe de développement ici et là, nous avions pu dessiner les contours de cette nouvelle adaptation Marvel dans un AG Summer.

Mais aujourd’hui, et via les previews réalisées chez Insomniac Games auxquelles ont pu participer IGN, GamesRadar, le PlayStation Blog ou encore Jeux Vidéo Magazine (pour l’hexagone), pas mal d’éléments ont été confirmés et révélés, avec un ou deux détails sur le lore et l’intrigue, donc vous voilà prévenu. Voici ce que l’on peut en retirer :

  • L’introduction rentre dans le vif du sujet, de manière spectaculaire, à la manière des derniers Marvel’s Spider-Man
  • Le personnage de Nathaniel Essex est confirmé et est à l’origine de la Team X, l’unité d’intervention mutante que réintègre Logan au début du jeu
  • Un beau travail est à noter du côté des cinématiques, de la narration, de la mise en scène, là encore dans la lignée des jeux Marvel’s Spider-Man
  • Le gameplay d’Insomniac offre un ressenti manette en main plus « lourd » et viscéral du fait d’incarner Wolverine, même s’il reste classique
  • Les compositions musicales de David Fleming s’annoncent bien dans le ton
  • Les trois niveaux de rage ne sont pas disponibles dès le début
  • Beaucoup d’éléments du décor sont destructibles
  • Certaines zones contiendront des inhibiteurs bloquant les pouvoirs de mutant de Wolverine, mais aussi de ses équipiers s’il est accompagné, tant qu’ils ne sont pas détruits
  • La caméra a visiblement du mal, surtout avec pas mal d’ennemis autour de nous
  • La fameuse mécanique des « herbes hautes » est présente pour cacher Logan dans les séquences d’infiltration
  • Logan dispose d’un sens olfactif pour l’aider à pister son prochain objectif. La piste est matérialisée via une traînée bleue à suivre, ou rouge lorsqu’il est question par exemple d’une course-poursuite.
  • Il y a deux manières d’améliorer Wolverine :
    • L’arbre de compétences, qui permet de débloquer et améliorer les techniques à utiliser comme le Tourbillon acéré et la Charge du taureau
    • L’arbre des mutations, où l’on peut augmenter sa santé, débloquer des effets liés à la rage, etc
  • Le jeu reste essentiellement linéaire malgré quelques passages où l’on peut explorer des recoins, toujours dans un cadre relativement fermé
  • Logan tombera sur des Portes cauchemardesques où il doit surmonter un Cauchemar, une épreuve en temps limité au bout de laquelle un souvenir de son passé peut être débloqué
  • Des bouteilles de whisky seront à trouver et feront office de collectibles
  • Des caisses de matériaux permettront de débloquer des costumes
  • On pourra rejouer les missions déjà complétées pour y récupérer les collectibles manqués
  • Le mode New Game Plus sera disponible dès la sortie du jeu
  • Le jeu sera par défaut en mode Performances en 60 fps avec ray tracing sur PS5 standard

Voici ce que l’on a pu noter des différentes previews publiées sur le jeu. Pour un avis détaillé et en français, on vous renvoie vers la vidéo de nos confrères de Jeux Vidéo Magazine. Attention, il y a beaucoup d’images inédites, y compris des cinématiques et des dialogues. Évitez donc si vous souhaitez vous préserver au maximum.

Marvel’s Wolverine est attendu le 15 septembre sur PS5.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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