Marvel’s Wolverine nous donne de nouvelles informations grâce aux premières previews (histoire, gameplay, exploration…)

Une adaptation aussi classique qu’efficace ?

Grâce aux rares images de Marvel’s Wolverine dont nous disposions jusqu’ici et grâce à des interviews données par l’équipe de développement ici et là, nous avions pu dessiner les contours de cette nouvelle adaptation Marvel dans un AG Summer.

Mais aujourd’hui, et via les previews réalisées chez Insomniac Games auxquelles ont pu participer IGN, GamesRadar, le PlayStation Blog ou encore Jeux Vidéo Magazine (pour l’hexagone), pas mal d’éléments ont été confirmés et révélés, avec un ou deux détails sur le lore et l’intrigue, donc vous voilà prévenu. Voici ce que l’on peut en retirer :

L’introduction rentre dans le vif du sujet, de manière spectaculaire, à la manière des derniers Marvel’s Spider-Man

Le personnage de Nathaniel Essex est confirmé et est à l’origine de la Team X , l’unité d’intervention mutante que réintègre Logan au début du jeu

, l’unité d’intervention mutante que réintègre Logan au début du jeu Un beau travail est à noter du côté des cinématiques, de la narration, de la mise en scène, là encore dans la lignée des jeux Marvel’s Spider-Man

Le gameplay d’Insomniac offre un ressenti manette en main plus « lourd » et viscéral du fait d’incarner Wolverine, même s’il reste classique

Les compositions musicales de David Fleming s’annoncent bien dans le ton

Les trois niveaux de rage ne sont pas disponibles dès le début

Beaucoup d’éléments du décor sont destructibles

Certaines zones contiendront des inhibiteurs bloquant les pouvoirs de mutant de Wolverine , mais aussi de ses équipiers s’il est accompagné, tant qu’ils ne sont pas détruits

, mais aussi de ses équipiers s’il est accompagné, tant qu’ils ne sont pas détruits La caméra a visiblement du mal, surtout avec pas mal d’ennemis autour de nous

La fameuse mécanique des « herbes hautes » est présente pour cacher Logan dans les séquences d’infiltration

dans les séquences d’infiltration Logan dispose d’un sens olfactif pour l’aider à pister son prochain objectif. La piste est matérialisée via une traînée bleue à suivre, ou rouge lorsqu’il est question par exemple d’une course-poursuite.

son prochain objectif. La piste est matérialisée via une traînée bleue à suivre, ou rouge lorsqu’il est question par exemple d’une course-poursuite. Il y a deux manières d’améliorer Wolverine : L’arbre de compétences , qui permet de débloquer et améliorer les techniques à utiliser comme le Tourbillon acéré et la Charge du taureau L’arbre des mutations , où l’on peut augmenter sa santé, débloquer des effets liés à la rage, etc

Le jeu reste essentiellement linéaire malgré quelques passages où l’on peut explorer des recoins, toujours dans un cadre relativement fermé

Logan tombera sur des Portes cauchemardesques où il doit surmonter un Cauchemar , une épreuve en temps limité au bout de laquelle un souvenir de son passé peut être débloqué

, une épreuve en temps limité au bout de laquelle un souvenir de son passé peut être débloqué Des bouteilles de whisky seront à trouver et feront office de collectibles

Des caisses de matériaux permettront de débloquer des costumes

On pourra rejouer les missions déjà complétées pour y récupérer les collectibles manqués

Le mode New Game Plus sera disponible dès la sortie du jeu

Le jeu sera par défaut en mode Performances en 60 fps avec ray tracing sur PS5 standard

Voici ce que l’on a pu noter des différentes previews publiées sur le jeu. Pour un avis détaillé et en français, on vous renvoie vers la vidéo de nos confrères de Jeux Vidéo Magazine. Attention, il y a beaucoup d’images inédites, y compris des cinématiques et des dialogues. Évitez donc si vous souhaitez vous préserver au maximum.

Marvel’s Wolverine est attendu le 15 septembre sur PS5.