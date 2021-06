Vampire : The Masquerade – Blood Hunt, le Battle Royale annoncé avec un trailer de gameplay

Évoqué en novembre dernier, le Battle Royale de Sharkmob s’offre déjà un nom avec Vampire : The Masquerade – Blood Hunt. En plus de ça, le titre s’offre une vidéo de gameplay à l’occasion du Summer Game Fest. On vous dit tout.

Du sang et des top 1

Comme le nom l’indique, ce Battle Royale développé par le studio Sharkmob est tiré d’une licence culte du jeu de rôle de papier. Il vous donnera donc l’occasion d’incarner différents vampires à la troisième personne. En solo ou en équipe, le but sera bien évidemment de rester le dernier en vie en utilisant différent pouvoirs surnaturel, des armes et des déplacements.

Le terrain de jeu vous emportera dans la ville de Prague avec un rendu assez joli il faut l’admettre. Comme le veut la franchise, vous pourrez incarner différents vampires issus de nombreux clans qui pourront donc user de capacités uniques. Les développeurs nous promettent également aucun élément de pay to win.

Vampire : The Masquerade – Blood Hunt sortira plus tard dans l’année sur PC. Une phase d’alpha sera prochainement accessible. Surprise, on a pu y jouer il y a peu et notre preview arrivera bientôt avec un premier avis.