The Dark Pictures Anthology : House of Ashes sortira le 22 octobre, nouveau trailer

Il y a peu, The Dark Pictures Anthology : House of Ashes s’est laissé approché à l’occasion d’une preview, qui nous avait permis de découvrir quelques minutes de gameplay pour ce troisième épisode. Le titre de Bandai Namco a profité du Summer Game Fest pour se présenter un peu plus, avec un nouveau trailer.

Encore une fois prêt pour Halloween

Le jeu d’horreur nous précise donc un peu plus son intrigue ici, avec un mal ancien qui va s’éveiller pour se nourrir des pauvres soldats piégés sous terre. Il faudra encore une fois effectuer des choix qui vont déterminer la survie ou non de tous les personnages.

On apprend alors dans la foulée que The Dark Pictures Anthology : House of Ashes sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une édition collector sera disponible avec une figurine de la créature sera aussi disponible.