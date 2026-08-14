Très inspiré par Deus Ex, Neo Berlin 2087 nous fera finalement attendre jusqu’en 2028

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Il faut malheureusement se faire à l’idée que ce n’est pas demain que l’on reverra la licence Deus Ex, enfermée au fin fond d’un placard par un Embracer qui ne sait décidément pas comment gérer ses licences emblématiques. Alors on se rabat sur ce que l’on peut pour étancher notre soif de jeux similaires, et on garde un oeil attentif sur Neo Berlin 2087, quand bien même celui-ci est encore peu tangible.

Neo Berlin 2087 // Source : Elysium Game Studio

Tant que ce n’est pas jusqu’en 2087

Le jeu d’Elysium Game Studio continue de se montrer via des vidéos dont on peine un peu à croire sur parole dans la mesure où le tout ressemble davantage à une note d’intention plutôt qu’au vrai projet. Sommes-nous trop sceptiques, allez savoir, mais puisque l’on apprend aujourd’hui que ce Neo Berlin 2087 n’est pas prévu avant 2028 au plus tôt, on a du mal à penser que ce qui nous est montré là sera le produit final.

C’est sans doute un peu tôt pour que le studio communique autant sur son jeu, mais à l’approche de la Gamescom, on comprend pourquoi une équipe allemande a envie de montrer tout son talent. Pour rappel, le titre nous fera incarner un détective qui devra retrouver et protéger la fille du chef de la police de Neo Berlin, tout en enquêtant sur le meurtre de ce dernier. Il pourra revivre les derniers instants des victimes pour chercher des indices, et décider ensuite s’il faut adopter une approche furtive ou plus belliqueuse selon les situations dans lesquelles il va se fourrer.

Neo Berlin 2087 est pour l’instant prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais d’ici là, peut-être qu’une nouvelle génération de consoles sera en place.

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Jaquette de Neo Berlin 2087
Neo Berlin 2087
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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