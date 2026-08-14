Très inspiré par Deus Ex, Neo Berlin 2087 nous fera finalement attendre jusqu’en 2028

Tant que ce n’est pas jusqu’en 2087

Le jeu d’Elysium Game Studio continue de se montrer via des vidéos dont on peine un peu à croire sur parole dans la mesure où le tout ressemble davantage à une note d’intention plutôt qu’au vrai projet. Sommes-nous trop sceptiques, allez savoir, mais puisque l’on apprend aujourd’hui que ce Neo Berlin 2087 n’est pas prévu avant 2028 au plus tôt, on a du mal à penser que ce qui nous est montré là sera le produit final.

C’est sans doute un peu tôt pour que le studio communique autant sur son jeu, mais à l’approche de la Gamescom, on comprend pourquoi une équipe allemande a envie de montrer tout son talent. Pour rappel, le titre nous fera incarner un détective qui devra retrouver et protéger la fille du chef de la police de Neo Berlin, tout en enquêtant sur le meurtre de ce dernier. Il pourra revivre les derniers instants des victimes pour chercher des indices, et décider ensuite s’il faut adopter une approche furtive ou plus belliqueuse selon les situations dans lesquelles il va se fourrer.

Neo Berlin 2087 est pour l’instant prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais d’ici là, peut-être qu’une nouvelle génération de consoles sera en place.