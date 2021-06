Two Point Campus dévoile sa première bande-annonce

Two Point Campus a peut-être été fuité par le Microsoft Store mais cela ne l’a pas empêché de faire une apparition lors du Summer Game Fest pour diffuser son trailer d’annonce.

Est-ce qu’il y a un cours pour faire semblant d’être surpris ?

On apprend au moins l’ensemble des plateformes puisque évidemment la page d’achat du jeu chez Xbox n’allait pas évoquer PlayStation ou Nintendo. On peut donc ajouter les versions PS4, PS5 et Switch à celles déjà connues pour Xbox One, Xbox Series et PC.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, comme son nom l’indique, il s’agit d’un Two Point Hospital mais où l’on gère cette fois-ci une université, toujours avec l’humour du premier jeu.

Two Point Campus sortira en 2022 sur PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.