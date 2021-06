Jurassic World Evolution 2 officialisé, sortie prévue fin 2021

On le voyait un peu venir à la vue du récent teasing sur les récents sociaux : Frontier Developments préparait bel et bien un Jurassic World Evolution 2. La suite vient d’être officialisée lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest et l’on a eu droit à une première bande-annonce, des images et même des informations.

Avec un magnifique trailer

Sans grande surprise, cette suite est toujours un jeu de gestion basé sur la célèbre franchise cinématographique. Les joueuses et joueurs pourront une nouvelle fois gérer leur parc de dinosaures. Parmi les nouveautés, on nous promet une toute nouvelle campagne narrative et immersive qui se déroulera après Jurassic World : Fallen Kingdom et qui sera interprétée par différents acteurs de la franchise. Dr Ian Malcolm (Jeff Goldblum) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) sont déjà confirmés.

On peut aussi noter que l’on pourra construire notre parc au-delà de l’archipel de Muertes et que l’on nous promet encore plus d’environnements et de défis. 75 espèces différentes seront là au lancement avec de nouveaux reptiles volants et marins. Le mode sandbox sera là ainsi que le mode Chaos Theory pour revivre certains moments clés de la saga. Un mode challenge sera aussi disponible pour les plus courageux.

Pour l’instant, Jurassic World Evolution 2 est prévu pour la fin de l’année 2021 et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.