Sky: Children of the Light sortira le 29 juin sur Switch

Ce n’est pas une surprise, Sky: Children of the Light sortira très prochainement sur Switch, comme thatgamecompany l’avait annoncé auparavant. On savait que cette version arriverait sur Switch durant le mois de juin, mais la date précise n’était pas encore connue, jusqu’au Summer Game Fest de ce soir.

Thank you for your patience! #thatskygame will release for the Nintendo Switch on June 29 or June 30, depending on where you live.

⏰ Use the chart below to find your region's release time. pic.twitter.com/deTVa4cEoG

— Sky: Children of the Light (@thatskygame) June 10, 2021