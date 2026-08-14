Mafia: The Omerta Collection propose toute la saga en un, avec une version améliorée de Mafia: Definitive Edition

On a connu plus clair comme explications

L’actualité de Mafia brûle puisque c’est aujourd’hui que sort « Homme d’honneur », le DLC de Mafia: The Old Country. Et pour sacraliser cette nouvelle entrée dans la licence, 2K Games et Hangar 13 annoncent Mafia: The Omerta Collection, un pack contenant l’intégralité de la saga, contenus additionnels compris. Ce n’est pas tout, une version encore plus agréable techniquement de Mafia: Definitive Edition est incluse, mais uniquement pour cet opus.

En effet, si Mafia: The Omerta Collection est uniquement à destination du PC et des consoles PS5 et Xbox Series, ça ne veut pas dire que tous les jeux du bundle disposent d’une version native d’actuelle génération. En d’autres termes, sur console, voici les plateformes pour chaque jeu que vous obtenez en achetant ce pack sur PS5 ou Xbox Series :

Comment ça marche si vous possédez déjà l’un des titres ci-dessus ? Eh bien déjà, quiconque possède Mafia: Definitive Edition sur PS4 et Xbox One aura accès gratuitement à l’upgrade vers la plateforme supérieure. Ensuite, sur Steam, vous aurez une réduction basée sur le nombre de jeux que vous avez déjà, et sur consoles, avoir un des trois premiers Mafia vous donnera une réduction, plus une autre si vous possédez aussi Mafia: The Old Country.

Les tarifs ne sont pas encore connus pour chaque cas particulier, mais on sait qu’il y aura de sucroit un prix de lancement prévu jusqu’au 28 août sur Steam et PS5, et jusqu’au 25 août sur Xbox Series. Notez enfin que The Old Country sera dorénavant proposé seul sous la forme, lui aussi, d’une Definitive Edition, avec tout le contenu de l’édition Deluxe accompagné d’autres bonus.

On espère que vous avez compris, et au cas où, tous les détails sont à retrouver sur la page officielle du jeu.

Mafia: The Omerta Collection est disponible ce 14 août sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.