Mafia: The Omerta Collection propose toute la saga en un, avec une version améliorée de Mafia: Definitive Edition

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La confirmation d’une version améliorée de Mafia: Definitive Edition n’aura pas tardé. Alors que le titre sorti en 2020 suggérait il y a quelques heures une version PS5 et Xbox Series via l’organisme ESRB, la voici officialisée d’une manière particulière. En effet, c’est l’annonce de Mafia: The Omerta Collection qui en réalité attire la lumière pour nous dire que toute la saga va se rendre disponible sur PC et consoles, dont cette fameuse version « new gen » du remake du premier opus.

Mafia : Definitive Edition
Mafia: Definitive Edition // Source : 2K Games

On a connu plus clair comme explications

L’actualité de Mafia brûle puisque c’est aujourd’hui que sort « Homme d’honneur », le DLC de Mafia: The Old Country. Et pour sacraliser cette nouvelle entrée dans la licence, 2K Games et Hangar 13 annoncent Mafia: The Omerta Collection, un pack contenant l’intégralité de la saga, contenus additionnels compris. Ce n’est pas tout, une version encore plus agréable techniquement de Mafia: Definitive Edition est incluse, mais uniquement pour cet opus.

En effet, si Mafia: The Omerta Collection est uniquement à destination du PC et des consoles PS5 et Xbox Series, ça ne veut pas dire que tous les jeux du bundle disposent d’une version native d’actuelle génération. En d’autres termes, sur console, voici les plateformes pour chaque jeu que vous obtenez en achetant ce pack sur PS5 ou Xbox Series :

Comment ça marche si vous possédez déjà l’un des titres ci-dessus ? Eh bien déjà, quiconque possède Mafia: Definitive Edition sur PS4 et Xbox One aura accès gratuitement à l’upgrade vers la plateforme supérieure. Ensuite, sur Steam, vous aurez une réduction basée sur le nombre de jeux que vous avez déjà, et sur consoles, avoir un des trois premiers Mafia vous donnera une réduction, plus une autre si vous possédez aussi Mafia: The Old Country.

Les tarifs ne sont pas encore connus pour chaque cas particulier, mais on sait qu’il y aura de sucroit un prix de lancement prévu jusqu’au 28 août sur Steam et PS5, et jusqu’au 25 août sur Xbox Series. Notez enfin que The Old Country sera dorénavant proposé seul sous la forme, lui aussi, d’une Definitive Edition, avec tout le contenu de l’édition Deluxe accompagné d’autres bonus.

On espère que vous avez compris, et au cas où, tous les détails sont à retrouver sur la page officielle du jeu.

Mafia: The Omerta Collection est disponible ce 14 août sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Mafia : Definitive Edition
Mafia : Definitive Edition
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Date de sortie : 28/09/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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