2K ouvre Small Axe Studio pour créer une nouvelle franchise sportive AAA

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Les jeux de sport ont toujours connu du succès, et aujourd’hui le paysage ne bouge pas énormément et reste globalement dominé entre les franchises côtés Electronic Arts, et celles côtés 2K Sports. Pour ce dernier, entre le basket-ball, le catch, le golf ou des tentatives plus ponctuelles comme le tennis, l’éditeur américain occupe une partie non négligeable du terrain. Et si, à cela, se rajoutait le football ? Rien de tel n’a été véritablement annoncé, mais la création d’un nouveau studio très ambitieux pourrait bien nous y conduire.

Small Axe Studio // Source : 2K

Enfin un concurrent à EA Sports FC ?

Nous sommes loin de ces années 2000 où PES et FIFA livraient un sacré match pour nous proposer le meilleur jeu de foot possible. Electronic Arts cultive en effet un monopole écrasant depuis au moins deux générations de console, mais Small Axe Studio va peut-être tenter de mettre son grain de sel au profit de 2K.

Plusieurs éléments nous poussent à croire à un éventuel futur rival d’EA Sports FC, et en premier lieu la composition de ce nouveau studio sous la houlette de l’éditeur américain. À la baguette, on retrouve Aaron McHardy, producteur exécutif chez EA pendant 18 ans, dont quelques années sur FIFA, Madden et College Football.

Il a partagé sa joie de prendre part au projet sur son Linkedin. en déclarant que le studio « existe pour relever les défis les plus audacieux de l’industrie » développant d’ailleurs l’idée du nom, tiré du fait que « avec une vision, de la faim et de la concentration, une petite hache peut abattre un grand arbre ».

Une aventure à laquelle participe un autre vétéran du foot vidéoludique, Gary Peterson, responsable du design chez Small Axe Studios. Jadis impliqué sur des jeux comme les séries FIFA, FIFA Manager, FIFA Street et NBA Live, on retrouve là aussi une expérience autour du ballon rond.

Lorsque l’on feuillette le reste des profils de l’équipe sur le site officiel du studio, on remarque un savoir-faire de vétérans sur d’autres sports, comme l’UFC, le snowboard avec SSX, voire pas de sport du tout, mais ça sent quand même bon le gazon frais cette histoire.

Alors peut-être qu’on se méprend et que le sport visé par cette nouvelle franchise est autre, mais le marché a très certainement une place pour un concurrent face à un EA Sports FC ronronnant. Et bien que 2K est connu pour ne pas être le dernier éditeur à fourrer des microtransactions et de l’ouverture de packs une fois le public bien fidélisé, s’il y a bien aujourd’hui quelqu’un capable de mettre un coup de pied dans la fourmilière du jeu de foot, c’est lui.

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