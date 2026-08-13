Darksiders 4 devrait sortir entre avril 2027 et mars 2028 selon Embracer

Tandis que Tomb Raider Catalyst s’éloigne encore

Si l’on pense cela, c’est grâce au nouveau bilan financier publié par Embracer, qui mentionne directement ce Darksiders 4. En allant faire un tour du côté du planning de ventes des grosses productions, on peut voir que l’année fiscale 2027/2028 compte deux jeux majeurs : le prochain Kingdom Come (possiblement Salvation) et Darksiders 4.

Ce qui n’est pas une nouvelle pour Kingdom Come, alors qu’Embracer n’avait pas encore été si clair sur le sort de Darksiders 4, ce dernier étant donc prévu entre avril 2027 et mars 2028. On devrait donc en apprendre un peu plus sur ce nouvel épisode d’ici peu de temps, après toutes ces années d’attente (Darksiders 3 est sorti en 2018, et ça commence à faire long).

Parmi les autres données intéressantes de ce rapport, on apprend que Gothic Remake est jugé comme étant une réussite commerciale pour Embracer, ce qui n’était pas forcément gagné étant donné que la licence n’était plus aussi populaire qu’à ses débuts. On apprend aussi que Metro 2039 a dépassé la barre du million de wishlists, laissant sous-entendre que cet épisode se dirige lui aussi tout droit vers un succès. On notera également que Tomb Raider Catalyst est absent du programme ici, ce qui semble confirmer son report à 2028, avec une sortie qui ne s’effectuera donc pas avant avril 2028.